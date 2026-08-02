Гриб-велетень на Волині: жінка знайшла боровик вагою 752 грами
2026-02-08    106

Гриб-велетень на Волині: жінка знайшла боровик вагою 752 грами

У лісі на Любомльщині Волинської області місцева жителька знайшла білий гриб вагою 752 грами. Про незвичайну знахідку стало відомо після того, як світлину боровика опублікували в мережі. За словами грибниці, вона вирушила до лісу по ожину, однак натрапила на гриб, який за розмірами значно перевершував звичайні екземпляри. Місце знахідки жінка вирішила не розголошувати, пояснивши це жартома небажанням привертати увагу інших любителів «тихого полювання».

Авторка фотографії розповіла, що за багато років збору грибів їй ще не траплявся настільки великий білий гриб. За її словами, знахідка стала справжньою несподіванкою, адже сезон цього року відзначається нерівномірною появою грибів через погодні умови. Публікація швидко поширилася у соціальних мережах та викликала жваве обговорення серед користувачів.

Білі гриби, або боровики, вважаються одними з найцінніших їстівних грибів завдяки смаковим властивостям і поживній цінності. За сприятливих погодних умов окремі екземпляри можуть досягати значних розмірів, хоча вага понад 700 грамів трапляється відносно рідко. На розвиток грибів впливають температура повітря, достатня кількість вологи, стан ґрунту та лісової екосистеми.

Лісові масиви Волині традиційно належать до найпопулярніших регіонів для збору грибів. У серпні та вересні сюди приїжджають грибники з різних областей, адже саме в цей період зазвичай спостерігається найбільш активне плодоношення боровиків, підберезників, підосичників, лисичок та інших видів. Водночас фахівці наголошують, що збирати слід лише добре відомі їстівні гриби, оскільки навіть досвідчені грибники можуть помилитися під час визначення виду.

Погодні умови літа безпосередньо впливають на врожайність грибів. Після періодів дощів і помірного тепла грибниця активізується, що може сприяти появі великих плодових тіл. Водночас тривала спека або дефіцит опадів здатні суттєво скоротити сезон збору, навіть у традиційно грибних регіонах.

Екологи також звертають увагу, що популяризація місць із великою кількістю грибів інколи призводить до надмірного навантаження на природні території. Саме тому багато грибників свідомо не розкривають точні координати вдалих знахідок. Такий підхід допомагає зберігати природні ресурси та уникати масового відвідування окремих лісових ділянок.

Волинська область давно відома своїми грибними лісами, а повідомлення про великі боровики регулярно з’являються під час активного сезону «тихого полювання». У різні роки в області фіксували екземпляри масою понад пів кілограма, однак гриби вагою понад 700 грамів трапляються значно рідше. Білий гриб є мікоризним видом, який утворює симбіоз із корінням дерев, тому його поширення залежить від стану лісових екосистем. Фахівці рекомендують зрізати гриби ножем, не пошкоджуючи грибницю, щоб забезпечити її подальше плодоношення.

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