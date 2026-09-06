Грошова компенсація за продукти харчування у 2026 році: хто має право
2026-06-09    132

Грошова компенсація за продукти харчування у 2026 році: хто має право

У 2026 році громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть отримувати щомісячну грошову компенсацію вартості продуктів харчування. Право на цю виплату мають особи, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих. Розміри компенсації не є однаковими для всієї країни: вони встановлюються окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці. На 2026 рік суми визначені наказом Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України від 26 березня 2026 року №109. Документ зареєстрований у Міністерстві юстиції 31 березня за №432/45826 і застосовується з 1 січня 2026 року.

До 1 категорії належать, зокрема, особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії та потерпілих, якщо встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які захворіли на променеву хворобу внаслідок аварії. До 2 категорії віднесені учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших ядерних аварій, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи або радіаційного опромінення, яким офіційно встановлено відповідну категорію.

Які суми виплачують у різних областях у 2026 році

Розмір допомоги залежить від регіону проживання. У наказі №109 передбачено 25 позицій: 24 області та місто Київ. Найбільшу компенсацію отримують мешканці столиці — 589 грн на місяць для 1 категорії та 294,50 грн для 2 категорії. Найменша сума для 1 категорії встановлена в Полтавській області — 466 грн, для 2 категорії — 233 грн. Різниця між максимальною та мінімальною виплатою для 1 категорії становить 123 грн на місяць.

Регіон1 категорія, грн2 категорія, грн
Вінницька область485,00242,50
Волинська область502,00251,00
Дніпропетровська область497,00248,50
Донецька область513,00256,50
Житомирська область509,00254,50
Закарпатська область498,00249,00
Запорізька область497,00248,50
Івано-Франківська область498,00249,00
Київська область529,00264,50
Кіровоградська область502,00251,00
Луганська область500,00250,00
Львівська область509,00254,50
Миколаївська область494,00247,00
Одеська область505,00252,50
Полтавська область466,00233,00
Рівненська область485,00242,50
Сумська область491,00245,50
Тернопільська область479,00239,50
Харківська область509,00254,50
Херсонська область501,00250,50
Хмельницька область491,00245,50
Черкаська область493,00246,49
Чернівецька область499,00249,50
Чернігівська область491,00245,50
м. Київ589,00294,50

Дані наведені відповідно до додатка до наказу №109. У Черкаській області в нормативному документі для 2 категорії зазначено саме 246,49 грн, хоча для інших регіонів виплата для 2 категорії переважно становить рівно половину суми для 1 категорії.

Чому сума компенсації відрізняється за регіонами

Диференціація виплат пов’язана з механізмом визначення вартості продуктів харчування. Держава не встановлює одну універсальну суму для всіх отримувачів, а затверджує регіональні показники. Тому громадянин з однаковою категорією постраждалого може отримувати різну суму залежно від адміністративно-територіальної одиниці.

Для 2026 року діє наказ №109, який визначив розміри компенсації для кожного регіону. Документ посилається на Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та урядовий порядок використання бюджетних коштів для відповідних програм.

Практична різниця між регіонами для одержувача може бути помітною протягом року. Наприклад, у Києві виплата для 1 категорії становить 589 грн щомісяця, або 7068 грн за 12 місяців, тоді як у Полтавській області — 466 грн на місяць, або 5592 грн за рік. Різниця за рік становить 1476 грн. Для 2 категорії столична сума становить 294,50 грн на місяць, а полтавська — 233 грн.

Хто призначає виплату та які документи потрібні

Важлива зміна в механізмі адміністрування відбулася ще у 2025 році. З 1 липня 2025 року функції з призначення компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам 1 та 2 категорій передані Пенсійному фонду України. Це означає, що питання призначення виплати тепер належить до компетенції ПФУ, а не лише органів соціального захисту громадян.

Для призначення компенсації необхідні заява, копія відповідного посвідчення учасника ліквідації, потерпілого від Чорнобильської катастрофи або потерпілого від радіаційного опромінення, а також копія документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків. Для громадян, які офіційно відмовилися від такого номера, передбачено використання серії та номера паспорта з відповідною відміткою.

Право на виплату залежить не лише від факту участі в ліквідації аварії або проживання на забрудненій території, а й від офіційно встановленої категорії. Якщо необхідні документи подані не в повному обсязі, змінено місце реєстрації або людина втратила відповідний статус, компенсація може не надаватися.

Що змінюється для отримувачів у 2026 році

Для одержувачів головна особливість 2026 року полягає не у зміні самої категоризації, а в застосуванні нових регіональних розмірів компенсації. Наказ №109 був прийнятий 26 березня, зареєстрований у Мін’юсті 31 березня та передбачив застосування встановлених сум з 1 січня 2026 року.

Регіональний принцип має значення і для бюджетного планування. Наприклад, на Кіровоградщині протягом першого кварталу 2026 року близько 4 тис. постраждалих отримали компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування на загальну суму 3,6 млн грн. Це дає змогу оцінити фактичний масштаб виплати: у середньому за квартал на одного отримувача припадало близько 900 грн, хоча фактична сума могла відрізнятися залежно від категорії та періоду виплат.

Таким чином, компенсація за продукти харчування у 2026 році залишається окремою формою соціальної підтримки для визначених законом категорій постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Розмір виплати прив’язаний до регіону, а призначення здійснює Пенсійний фонд України. Для громадянина ключовими умовами є підтверджений статус, відповідна категорія та подання необхідних документів.

Роз’яснення

Хто має право на грошову компенсацію за продукти харчування?
Право мають громадяни, віднесені до 1 або 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. До них належать визначені законом учасники ліквідації, потерпілі, особи з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, а також окремі громадяни, які постраждали від радіаційного опромінення.

Скільки виплачують у 2026 році?
Сума залежить від регіону. Для 1 категорії вона становить від 466 грн у Полтавській області до 589 грн у Києві. Для 2 категорії — від 233 грн до 294,50 грн відповідно. Повний перелік визначений наказом №109.

Куди звертатися для призначення компенсації?
Із 1 липня 2025 року функцію призначення цієї компенсації виконує Пенсійний фонд України. Для оформлення необхідно подати заяву та документи, що підтверджують статус і особу отримувача.

Висновок

У 2026 році грошова компенсація вартості продуктів харчування для постраждалих від Чорнобильської катастрофи становить від 466 до 589 грн на місяць для 1 категорії та від 233 до 294,50 грн для 2 категорії залежно від регіону. Виплати встановлені наказом №109, застосовуються з 1 січня 2026 року, а їх призначення з липня 2025 року здійснює Пенсійний фонд України. Для отримання коштів необхідно мати підтверджений статус 1 або 2 категорії та подати передбачений пакет документів.

новини України, Пенсійний фонд, продукти харчування, соціальна виплата, чорнобильська компенсація
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