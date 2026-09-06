Грошова компенсація за продукти харчування у 2026 році: хто має право

У 2026 році громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть отримувати щомісячну грошову компенсацію вартості продуктів харчування. Право на цю виплату мають особи, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих. Розміри компенсації не є однаковими для всієї країни: вони встановлюються окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці. На 2026 рік суми визначені наказом Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України від 26 березня 2026 року №109. Документ зареєстрований у Міністерстві юстиції 31 березня за №432/45826 і застосовується з 1 січня 2026 року.
До 1 категорії належать, зокрема, особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії та потерпілих, якщо встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які захворіли на променеву хворобу внаслідок аварії. До 2 категорії віднесені учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших ядерних аварій, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи або радіаційного опромінення, яким офіційно встановлено відповідну категорію.
Які суми виплачують у різних областях у 2026 році
Розмір допомоги залежить від регіону проживання. У наказі №109 передбачено 25 позицій: 24 області та місто Київ. Найбільшу компенсацію отримують мешканці столиці — 589 грн на місяць для 1 категорії та 294,50 грн для 2 категорії. Найменша сума для 1 категорії встановлена в Полтавській області — 466 грн, для 2 категорії — 233 грн. Різниця між максимальною та мінімальною виплатою для 1 категорії становить 123 грн на місяць.
|Регіон
|1 категорія, грн
|2 категорія, грн
|Вінницька область
|485,00
|242,50
|Волинська область
|502,00
|251,00
|Дніпропетровська область
|497,00
|248,50
|Донецька область
|513,00
|256,50
|Житомирська область
|509,00
|254,50
|Закарпатська область
|498,00
|249,00
|Запорізька область
|497,00
|248,50
|Івано-Франківська область
|498,00
|249,00
|Київська область
|529,00
|264,50
|Кіровоградська область
|502,00
|251,00
|Луганська область
|500,00
|250,00
|Львівська область
|509,00
|254,50
|Миколаївська область
|494,00
|247,00
|Одеська область
|505,00
|252,50
|Полтавська область
|466,00
|233,00
|Рівненська область
|485,00
|242,50
|Сумська область
|491,00
|245,50
|Тернопільська область
|479,00
|239,50
|Харківська область
|509,00
|254,50
|Херсонська область
|501,00
|250,50
|Хмельницька область
|491,00
|245,50
|Черкаська область
|493,00
|246,49
|Чернівецька область
|499,00
|249,50
|Чернігівська область
|491,00
|245,50
|м. Київ
|589,00
|294,50
Дані наведені відповідно до додатка до наказу №109. У Черкаській області в нормативному документі для 2 категорії зазначено саме 246,49 грн, хоча для інших регіонів виплата для 2 категорії переважно становить рівно половину суми для 1 категорії.
Чому сума компенсації відрізняється за регіонами
Диференціація виплат пов’язана з механізмом визначення вартості продуктів харчування. Держава не встановлює одну універсальну суму для всіх отримувачів, а затверджує регіональні показники. Тому громадянин з однаковою категорією постраждалого може отримувати різну суму залежно від адміністративно-територіальної одиниці.
Для 2026 року діє наказ №109, який визначив розміри компенсації для кожного регіону. Документ посилається на Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та урядовий порядок використання бюджетних коштів для відповідних програм.
Практична різниця між регіонами для одержувача може бути помітною протягом року. Наприклад, у Києві виплата для 1 категорії становить 589 грн щомісяця, або 7068 грн за 12 місяців, тоді як у Полтавській області — 466 грн на місяць, або 5592 грн за рік. Різниця за рік становить 1476 грн. Для 2 категорії столична сума становить 294,50 грн на місяць, а полтавська — 233 грн.
Хто призначає виплату та які документи потрібні
Важлива зміна в механізмі адміністрування відбулася ще у 2025 році. З 1 липня 2025 року функції з призначення компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам 1 та 2 категорій передані Пенсійному фонду України. Це означає, що питання призначення виплати тепер належить до компетенції ПФУ, а не лише органів соціального захисту громадян.
Для призначення компенсації необхідні заява, копія відповідного посвідчення учасника ліквідації, потерпілого від Чорнобильської катастрофи або потерпілого від радіаційного опромінення, а також копія документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків. Для громадян, які офіційно відмовилися від такого номера, передбачено використання серії та номера паспорта з відповідною відміткою.
Право на виплату залежить не лише від факту участі в ліквідації аварії або проживання на забрудненій території, а й від офіційно встановленої категорії. Якщо необхідні документи подані не в повному обсязі, змінено місце реєстрації або людина втратила відповідний статус, компенсація може не надаватися.
Що змінюється для отримувачів у 2026 році
Для одержувачів головна особливість 2026 року полягає не у зміні самої категоризації, а в застосуванні нових регіональних розмірів компенсації. Наказ №109 був прийнятий 26 березня, зареєстрований у Мін’юсті 31 березня та передбачив застосування встановлених сум з 1 січня 2026 року.
Регіональний принцип має значення і для бюджетного планування. Наприклад, на Кіровоградщині протягом першого кварталу 2026 року близько 4 тис. постраждалих отримали компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування на загальну суму 3,6 млн грн. Це дає змогу оцінити фактичний масштаб виплати: у середньому за квартал на одного отримувача припадало близько 900 грн, хоча фактична сума могла відрізнятися залежно від категорії та періоду виплат.
Таким чином, компенсація за продукти харчування у 2026 році залишається окремою формою соціальної підтримки для визначених законом категорій постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Розмір виплати прив’язаний до регіону, а призначення здійснює Пенсійний фонд України. Для громадянина ключовими умовами є підтверджений статус, відповідна категорія та подання необхідних документів.
Роз’яснення
Хто має право на грошову компенсацію за продукти харчування?
Право мають громадяни, віднесені до 1 або 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. До них належать визначені законом учасники ліквідації, потерпілі, особи з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, а також окремі громадяни, які постраждали від радіаційного опромінення.
Скільки виплачують у 2026 році?
Сума залежить від регіону. Для 1 категорії вона становить від 466 грн у Полтавській області до 589 грн у Києві. Для 2 категорії — від 233 грн до 294,50 грн відповідно. Повний перелік визначений наказом №109.
Куди звертатися для призначення компенсації?
Із 1 липня 2025 року функцію призначення цієї компенсації виконує Пенсійний фонд України. Для оформлення необхідно подати заяву та документи, що підтверджують статус і особу отримувача.
Висновок
У 2026 році грошова компенсація вартості продуктів харчування для постраждалих від Чорнобильської катастрофи становить від 466 до 589 грн на місяць для 1 категорії та від 233 до 294,50 грн для 2 категорії залежно від регіону. Виплати встановлені наказом №109, застосовуються з 1 січня 2026 року, а їх призначення з липня 2025 року здійснює Пенсійний фонд України. Для отримання коштів необхідно мати підтверджений статус 1 або 2 категорії та подати передбачений пакет документів.