Гроші та бонуси за реєстрацію у 2026 році: хто реально платить
2026-26-09    60

Гроші та бонуси за реєстрацію у 2026 році: хто реально платить

У 2026 році українські банки активно використовують грошові бонуси для залучення нових клієнтів. Винагорода може становити від 50 до 400 грн, однак у більшості випадків самої реєстрації недостатньо: потрібно оформити картку, пройти ідентифікацію або здійснити першу покупку. Окремі міжнародні сервіси пропонують бонуси у доларах, але там діють додаткові обмеження щодо країн, покупок чи виконання завдань.

Наведені нижче умови відповідають пропозиціям, описаним у матеріалі станом на 18 серпня 2026 року. Акційні програми банків і сайтів можуть змінюватися, а окремі бонуси мають обмежений термін дії.

Скільки платять банки за відкриття картки

Банківські бонуси принципово відрізняються від виплати «за одну реєстрацію». Фактично йдеться про винагороду за залучення нового клієнта: банк отримує користувача, який відкриває рахунок і починає користуватися карткою.

Серед зазначених у пропозиціях банків найбільша базова винагорода становить 400 грн — її пропонує O.Bank 2.0 за оформлення кредитної картки та виконання умови щодо першої оплати. ПУМБ виплачує до 300 грн, тоді як NovaPay передбачає до 250 грн залежно від типу картки та операції.

Банк або сервісБонусОсновна умова
O.Bank 2.0до 400 грнКредитна картка + покупка від 400 грн протягом 30 днів
ПУМБдо 300 грнКредитна картка + перша покупка від 100 грн
NovaPayдо 250 грнКредитна картка + оплата кредитними коштами
Alliance200 грнВстановлення застосунку та активація картки
Райффайзен Банкдо 400 грнВідкриття картки + оплата від 200 грн
ПриватБанк150 грнВідкриття кредитної картки «Універсальна»
Izibank150 грнОформлення кредитної картки з лімітом
Monobank100 грнВстановлення застосунку, активація картки та оплата
A-Bank100 грнОформлення будь-якої картки
Izibank, дебетова картка50 грнВідкриття дебетової картки

Важлива деталь: сума бонусу часто залежить від типу продукту. Кредитна картка може приносити більше, ніж дебетова, але водночас передбачає додаткову перевірку клієнта та отримання кредитного ліміту.

O.Bank 2.0, ПУМБ та Izibank: як працюють найбільші бонуси

O.Bank 2.0, мобільний банкінг АТ «Ідея Банк», пропонує до 400 грн. Для максимальної виплати необхідно оформити кредитну картку з лімітом, а протягом перших 30 днів здійснити покупку щонайменше на 400 грн. За дебетовою карткою передбачена менша винагорода — 200 грн.

У ПУМБ бонус за кредитну картку становить 300 грн, а за дебетову — 100 грн. Окремою умовою є перша оплата щонайменше на 100 грн. Тобто фактична механіка програми складається з кількох етапів: встановлення застосунку, ідентифікація, відкриття картки та проведення операції.

Izibank, платформа мобільного банкінгу АТ «ТАСКОМБАНК», передбачає 150 грн за оформлення кредитної картки за умови погодження кредитного ліміту. Якщо кредитний ліміт не схвалено, за оформлення дебетової картки вказано бонус 50 грн. На відміну від частини інших пропозицій, у наведених умовах для кредитного бонусу Izibank не зазначена обов’язкова покупка на певну суму.

Monobank, ПриватБанк, Alliance та A-Bank

У Monobank винагорода становить 100 грн за встановлення застосунку та активацію картки з виконанням умови щодо оплати. Це один із прикладів, коли заявлена сума бонусу не означає, що гроші можна отримати лише за створення облікового запису.

ПриватБанк пропонує 150 грн за відкриття кредитної картки «Універсальна» у застосунку Приват24. У випадку Alliance передбачено 200 грн за встановлення застосунку та активацію будь-якої картки.

У A-Bank заявлена винагорода становить 100 грн за оформлення будь-якої картки у застосунку. Таким чином, пропозиції банків розділяються на дві основні моделі: виплата за відкриття банківського продукту та виплата після відкриття картки й першої операції.

Окремо варто враховувати акційні строки. Наприклад, для Райффайзен Банку в описаній програмі додаткові 200 грн передбачалися за оплату від 200 грн до 10 вересня 2026 року. Отже, цю конкретну дату не можна автоматично трактувати як чинну після завершення акції.

Які сайти пропонують гроші за реєстрацію

Міжнародні платформи використовують іншу модель монетизації. Замість відкриття банківського рахунку користувач виконує опитування, встановлює застосунки, тестує ігри, здійснює покупки або використовує інші партнерські пропозиції.

InboxDollars у наведених умовах пропонує 5 доларів після реєстрації та підтвердження електронної пошти. Водночас сервіс орієнтований переважно на американський ринок, тому доступність його функцій для користувачів з інших країн може відрізнятися.

Swagbucks заявляє бонус до 10 доларів, але ця сума не є безумовною виплатою лише за створення акаунта. Для активації бонусу необхідно здійснити покупку щонайменше на 25 доларів через партнерські магазини з визначеною ставкою кешбеку.

Freecash використовує механіку випадкового бонусу після реєстрації. У наведеному описі користувач може отримати винагороду від 0,25 до 250 доларів, але максимальна сума не є гарантованою виплатою кожному новому користувачеві.

Ще один варіант — Honeygain, який пропонує 2 долари у вигляді подарункового бонусу за створення облікового запису. Подальша модель сервісу пов’язана з використанням невикористаної пропускної спроможності інтернет-з’єднання.

Чому бонус 400 грн не означає «400 грн без умов»

Головна відмінність між рекламною сумою та фактичною винагородою полягає в умовах акції. Банки зацікавлені не просто в реєстрації, а в тому, щоб новий клієнт активував картку та здійснив операцію.

Тому перед оформленням варто перевіряти чотири параметри: тип картки, необхідність кредитного ліміту, мінімальну суму покупки та строк виконання умови. Для O.Bank 2.0 це покупка від 400 грн упродовж 30 днів, для ПУМБ — перша оплата від 100 грн, а для окремих пропозицій винагорода прив’язана саме до кредитної картки.

Є й інший фактор — партнерське посилання. У деяких описаних програмах саме перехід за спеціальним посиланням є умовою фіксації нового клієнта. Якщо встановити застосунок без такого переходу, бонус може не бути зарахований.

Роз’яснення

Чи можна отримати гроші тільки за реєстрацію?

Не завжди. У більшості банківських програм реєстрація є лише першим кроком. Далі потрібно відкрити картку, активувати її, отримати кредитний ліміт або здійснити покупку на встановлену суму.

Де найбільший бонус?

У наведених умовах найбільша заявлена винагорода — 400 грн у O.Bank 2.0 за кредитною карткою. Водночас для її отримання потрібно здійснити покупку щонайменше на 400 грн протягом 30 днів, тому це не безумовна виплата за створення акаунта.

Чи всі пропозиції доступні у вересні 2026 року?

Ні, автоматично переносити умови серпня на вересень не варто. Акції можуть завершуватися або змінюватися. Зокрема, у наведеній пропозиції Райффайзен Банку додатковий бонус 200 грн був обмежений датою 10 вересня 2026 року.

Висновок

Бонусні програми у 2026 році стали одним із способів банків і цифрових платформ залучати нових користувачів. Серед наведених пропозицій суми варіюються від 50 до 400 грн у банків та від кількох доларів до потенційно більшої винагороди на міжнародних сервісах.

Однак ключовим показником є не рекламна сума, а повний набір умов: тип продукту, мінімальна покупка, строк акції, необхідність кредитного ліміту та спосіб реєстрації. Саме ці параметри визначають, чи перетвориться заявлений бонус на фактично отримані кошти.

Monobank, банки, бонус, кешбек, ПУМБ
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