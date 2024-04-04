Гральний бізнес в Україні може зникнути?

Сьогодні Комітет ВРУ схвалить закон про посилення контролю за гральним бізнесом. Про це повідомив нардеп Железняк.
Реклама азартних ігор, забороняється:
- у будь-яких аудіовізуальних медіа;
- в онлайн-медіа;
- в усіх друкованих медіа та виданнях;
- засобами внутрішньої реклами;
- на транспорті;
- засобами зовнішньої реклами;
- у місцях проведення масових заходів;
- у мережі Інтернет;
- пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування витрат для доступу до участі в азартних іграх;
- розміщення зображення або згадування азартних ігор, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності;
- надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв’язку.