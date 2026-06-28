Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн

Планові та аварійні відключення електроенергії залишаються актуальною темою для мільйонів українців. Щоб своєчасно дізнаватися про можливі обмеження, група ДТЕК та інші цифрові сервіси пропонують одразу кілька інструментів: офіційні сайти операторів системи розподілу, мобільний застосунок, сервіси постачальника YASNO та незалежні онлайн-платформи. Розповідаємо, де знайти актуальні графіки відключень світла ДТЕК, які можливості має кожен сервіс та чим вони відрізняються.

Де переглянути графіки відключень світла ДТЕК

Найнадійнішим джерелом інформації залишаються офіційні ресурси операторів системи розподілу ДТЕК. На спеціальних сторінках користувач може знайти графік за адресою, перевірити поточний статус електропостачання та ознайомитися з повідомленнями про аварійні чи планові роботи.

Після введення населеного пункту, вулиці та номера будинку система показує, чи належить адреса до певної черги відключень, а також прогнозований час відновлення електропостачання, якщо така інформація доступна.

Такі сервіси регулярно оновлюються відповідно до рішень НЕК «Укренерго» та операторів системи розподілу, тому саме вони є основним джерелом офіційної інформації.

Мобільний застосунок ДТЕК: повідомлення у смартфоні

Для користувачів Android компанія пропонує окремий мобільний застосунок із графіками відключень.

Після встановлення достатньо додати свою адресу або кілька адрес — наприклад, квартиру, офіс чи будинок батьків. Далі застосунок автоматично показує:

актуальний графік;

можливі зміни;

статус електропостачання;

push-сповіщення про початок або завершення відключення.

Це дозволяє швидше реагувати на зміни та планувати роботу, заряджання техніки або використання резервних джерел живлення.

Сервіс YASNO: перевірка світла за адресою

Окремий онлайн-сервіс пропонує компанія YASNO, яка є постачальником електроенергії для значної частини споживачів.

На інтерактивній сторінці достатньо ввести адресу, після чого система відображає:

чи діють зараз обмеження;

до якої групи належить будинок;

плановий графік;

можливі аварійні відключення.

Перевага сервісу полягає у простому інтерфейсі та швидкому пошуку навіть із мобільного телефону.

БезСвітла: незалежний сервіс моніторингу

Крім офіційних платформ, популярності набув незалежний сервіс «БезСвітла».

Платформа агрегує інформацію про графіки відключень, дозволяє швидко перевірити ситуацію за адресою та відображає зміни у режимі реального часу. Для багатьох користувачів перевагою є більш наочний інтерфейс, інтерактивна карта та швидкий доступ без авторизації.

Водночас у випадку розбіжностей рекомендується орієнтуватися саме на офіційні повідомлення операторів системи розподілу.

Порівняння основних сервісів

Сервіс Основні можливості Кому підійде Офіційний сайт ДТЕК Графік за адресою, статус відключення, офіційні повідомлення Усім споживачам Мобільний застосунок ДТЕК Push-сповіщення, кілька адрес, швидкий доступ Користувачам Android YASNO Перевірка графіка, інформація про черги Побутовим споживачам БезСвітла Онлайн-моніторинг, інтерактивна карта, швидкий пошук Тим, хто хоче швидко перевірити ситуацію

Чому графіки можуть змінюватися

Навіть якщо графік уже опублікований, він не завжди залишається незмінним. Причиною можуть бути аварії на мережах, пошкодження енергетичної інфраструктури, зміна рівня споживання або нові команди диспетчерського центру НЕК «Укренерго».

Саме тому оператори рекомендують перевіряти інформацію безпосередньо перед плануванням важливих справ, особливо якщо йдеться про дистанційну роботу, навчання або використання енергоємної техніки.

Як підготуватися до можливих відключень

Цифрові сервіси дозволяють не лише дізнатися про графік, а й краще організувати повсякденне життя.

Фахівці радять:

увімкнути push-сповіщення;

зберегти кілька важливих адрес;

заряджати гаджети до початку можливих обмежень;

використовувати портативні зарядні станції або павербанки;

регулярно перевіряти оновлення графіків.

Такий підхід допомагає уникнути несподіваних відключень і мінімізувати незручності.

Роз’яснення

Який сервіс найточніше показує графік відключень?

Найбільш достовірною вважається інформація, опублікована на офіційних ресурсах операторів системи розподілу ДТЕК. Саме вони отримують актуальні дані про планові та аварійні обмеження.

Чи можна отримувати повідомлення про відключення автоматично?

Так. Для цього можна скористатися мобільним застосунком ДТЕК, який підтримує push-сповіщення про зміни статусу електропостачання за вибраною адресою.

Чому світло можуть вимкнути не за графіком?

Таке трапляється через аварійні ситуації, ремонтні роботи або екстрені диспетчерські команди. У цих випадках оператори оперативно оновлюють інформацію на своїх офіційних ресурсах.

Висновок

Сьогодні українці мають одразу кілька інструментів для перевірки графіків відключень світла. Офіційні сайти ДТЕК залишаються головним джерелом інформації, мобільний застосунок забезпечує оперативні сповіщення, сервіс YASNO дозволяє швидко знайти графік за адресою, а незалежна платформа «БезСвітла» допомагає стежити за ситуацією в режимі реального часу. Використання одразу кількох сервісів дає змогу швидше реагувати на зміни та ефективніше планувати повсякденні справи.