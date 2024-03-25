Графік відключень світла у Харкові з 25 по 31 березня
2024-25-03    112

Графік відключень світла у Харкові з 25 по 31 березня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень світла в Харкові та області з 25 по 31 березня.

Відповідно до нього у Харкові електрику щодоби відкладатимуть на шість годин:

  • Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
  • Слобідський, Основ’янський райони: з 15:00 до 21:00.
  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
  • Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

В області відключення світла триватимуть по дві години:

  • Мереф’янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.
  • Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
  • Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

графік відключень свілта, електроенергія, Харків
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