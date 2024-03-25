Графік відключень світла у Харкові з 25 по 31 березня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень світла в Харкові та області з 25 по 31 березня.

Відповідно до нього у Харкові електрику щодоби відкладатимуть на шість годин:

Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

Слобідський, Основ’янський райони: з 15:00 до 21:00.

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

В області відключення світла триватимуть по дві години: