“Гра в кальмара” має реальне підгрунття?
2025-04-07    354

“Гра в кальмара” має реальне підгрунття?

Серіал «Гра в кальмара» заснований на реальних подіях. Такая нова теорія змови шириться в мережі.

За однією з версій, сюжет фільму міг надихатися так званим «Братським притулком», який у 1980-х роках працював у місті Пусан:

▪️Туди звозили бездомних, сиріт та інвалідів перед Олімпіадою-88, аби очистити вулиці;
▪️Людей викрадали просто з вулиць – навіть тих, хто мав житло;
▪️В середині притулку – знущання, вбивства, експерименти й рабська праця;
▪️Персонал влаштовував жорстокі ігри для розваги та показу впливовим гостям;
▪️За різними оцінками, загинуло понад 500 людей.

кіно
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