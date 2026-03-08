“Госпітальєрів” підозрюють у непрозорості збору донатів

Волонтерський підрозділ “Госпітальєри” підозрюють у непрозорості збору донатів, пишуть ЗМІ. З “донатних банок”, на які збирали кошти для потреб підрозділу, нібито регулярно знімали гроші — звітність щодо їх використання не публікувалася.

Зазначається, що організація нібито не має єдиного офіційно оформленого фонду. Повідомляється про наявність кількох юридичних осіб — ТОВ, громадських організацій та благодійних фондів, пов’язаних між собою.

Журналісти пишуть про існування двох юридичних осіб у Великій Британії, через які, було зібрано близько 1,3 мільйона фунтів стерлінгів. Однак, на що витратили кошти — невідомо. Наразі представники “Госпітальєрів” ситуацію не коментували.

◽️”Госпітальєри” — добровольча організація парамедиків, заснована у 2014 році. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених з гарячих точок.