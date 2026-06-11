Google представила перекладач нового покоління з підтримкою 70 мов
2026-11-06    155

Google представила перекладач нового покоління з підтримкою 70 мов

Компанія Google представила нову мовну модель Gemini 3.5 Live Translate, яка здатна виконувати синхронний переклад усного мовлення майже в режимі реального часу. Розробка підтримує понад 70 мов світу, включно з українською та російською, і покликана зробити міжнародне спілкування швидшим та природнішим. Про запуск нової технології компанія повідомила під час презентації оновлень своєї екосистеми штучного інтелекту.

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Головною особливістю Gemini 3.5 Live Translate стала здатність перекладати мовлення без необхідності чекати завершення фрази співрозмовником. Якщо традиційні системи автоматичного перекладу зазвичай аналізують речення після його завершення, нова модель обробляє мовний потік безперервно, що дозволяє суттєво скоротити затримку між сказаним текстом та його перекладом. У Google стверджують, що така архітектура наближає машинний переклад до формату живого спілкування між людьми.

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За даними компанії, система здатна працювати навіть у складних акустичних умовах. Модель навчена розпізнавати мовлення в шумному середовищі, де присутні сторонні звуки, розмови інших людей або фоновий шум. Це дозволяє використовувати технологію не лише під час відеодзвінків чи онлайн-конференцій, а й у громадських місцях, на ділових зустрічах, виставках та міжнародних заходах.

Ще однією особливістю Gemini 3.5 Live Translate стала підтримка багатомовного спілкування. Система може одночасно працювати з кількома мовами в межах однієї розмови, автоматично визначаючи мовця та його мовні налаштування. Такий підхід може виявитися корисним для міжнародних команд, туристичної сфери, освітніх платформ та компаній, що працюють на глобальному ринку.

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Поява нової технології відображає зростаючу конкуренцію серед провідних розробників штучного інтелекту. За останні два роки великі технологічні компанії активно інвестують у мовні моделі, автоматичний переклад та інструменти для голосової взаємодії. Одним із ключових напрямків розвитку галузі стала саме можливість забезпечення природного діалогу між людьми, які розмовляють різними мовами.

Експерти зазначають, що системи перекладу в реальному часі можуть суттєво змінити міжнародні комунікації. У багатьох випадках мовний бар’єр залишається однією з головних перешкод для співпраці між компаніями, освітніми установами та приватними користувачами. Технології на основі штучного інтелекту поступово зменшують залежність від професійних перекладачів під час повсякденного спілкування, хоча для юридичних, дипломатичних та технічних документів людський контроль залишається важливим.

Водночас розвиток подібних систем ставить питання щодо точності перекладу та конфіденційності даних. Для забезпечення коректної передачі змісту модель повинна не лише розпізнавати слова, а й враховувати контекст, інтонацію та особливості мовлення. У Google заявляють, що Gemini 3.5 Live Translate використовує нові алгоритми обробки контексту, які допомагають зменшити кількість помилок під час перекладу складних розмов.

Запуск Gemini 3.5 Live Translate може прискорити впровадження голосових помічників нового покоління та сервісів миттєвого перекладу в мобільних пристроях, навушниках, системах відеозв’язку та корпоративних платформах. Розширення мовної підтримки до понад 70 мов також дозволяє охопити значну частину користувачів інтернету в усьому світі, включно з мільйонами українців.

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