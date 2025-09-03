Головні зміни для українців із вересня 2025
Які зміни очікують на українців у вересні 2025 року? Ось головні:

▪️Обов’язкова базова військова підготовка: для студентів 18–25 років. Теорію вчать усі, практику проходять чоловіки (жінки — за бажанням). Відмова від курсу загрожує відрахуванням. Сертифікат БЗВП звільняє від строкової служби.

▪️Обов’язкові 15 днів відпустки для військових: з вересня військові мають брати мінімум 15 днів відпустки, учасникам бойових дій можуть додати ще 14 днів.

▪️Бодікамери у працівників ТЦК: працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів і вручення повісток.

▪️Зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу: тарифи для споживачів підвищаться на 14–23%.
▪️Малі сільські школи знову під загрозою закриття: з 1 вересня уряд припиняє фінансування шкіл, у яких навчається менше ніж 45 учнів.

▪️Підвищені президентські стипендії: призери міжнародних олімпіад отримуватимуть 25 000 грн щомісяця, учасники — 10 000 грн, а всеукраїнських олімпіад отримають щомісячні виплати у 15 000, 10 000 та 5 000 грн.

▪️1000 гривень доплати вчителям.

