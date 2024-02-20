Голова РНБО розповів, хто несе відповідальність за мобілізацію

Відповідальність за провалену мобілізацію в Україні було б некоректно покладати на когось одного. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“У нас кожного місяця є сталий призов до Збройних сил України. Чи можемо ми зупинити цей процес? Ні, не можемо, тому що хлопці і дівчата отримують поранення. Обовʼязково треба надавати відпочинок. І ми маємо розуміння, що це має бути те підкріплення, яке має бути підготовленим, яке має розуміння, де і в який спосіб має служити. Коли ми кажемо, що хтось провалив мобілізацію… Сьогодні є цифра – коли був початок війни, дуже багато людей пішло воювати навіть не заходячи до військкомату. Вони розуміли, де відбувається бій, вони підходили до бойової одиниці, ставали до строю – їх фактично всіх приймали, бо була така ситуація”, – пояснив він в інтервʼю Наталії Мосейчук.

Данілов погодився, що треба наводити лад у роботі всіх центрів комплектації. Там “є прояви якихось речей, які б не мали там бути”.