Воротар збірної Демократичної Республіки Конго Ліонель Мпасі-Нзау встановив унікальне досягнення на чемпіонаті світу з футболу 2026 року під час матчу групового етапу проти Колумбії. У зустрічі, яка відбулася 24 червня, голкіпер африканської команди здійснив п’ять сейвів у перші 20 хвилин гри, ставши першим воротарем на мундіалях XXI століття, якому вдалося досягти такого показника на стартовому відрізку матчу.

Поєдинок розпочався з потужного тиску з боку колумбійської збірної. Південноамериканська команда активно використовувала фланги, створювала моменти біля воріт суперника та регулярно перевіряла реакцію голкіпера ударами з різних позицій. Саме в цей період Ліонель Мпасі-Нзау продемонстрував свою найкращу гру. Протягом перших двадцяти хвилин він п’ять разів рятував команду після ударів у площину воріт, не дозволяючи колумбійцям швидко забезпечити собі перевагу.

Досягнення воротаря стало історичним для чемпіонатів світу сучасної епохи. Востаннє аналогічний показник на мундіалях фіксувався ще у XX столітті. На чемпіонаті світу 1998 року воротар збірної Ямайки Воррен Барретт також виконав п’ять сейвів у перші двадцять хвилин матчу проти Аргентини. Відтоді жоден голкіпер на світових першостях не демонстрував такої статистики на старті гри.

Колумбія продовжувала домінувати протягом більшої частини зустрічі та створювала нові нагоди для взяття воріт. Попри постійний тиск, Мпасі-Нзау залишався головною перешкодою для суперника. Загалом за матч він здійснив вісім сейвів після ударів у площину воріт. Такий показник став одним із найкращих індивідуальних результатів серед воротарів на нинішньому чемпіонаті світу.

Незважаючи на блискучу гру голкіпера, збірній ДР Конго не вдалося уникнути поразки. Колумбійська команда все ж знайшла шлях до воріт африканського суперника та здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний пропущений м’яч перекреслив шанси конголезців на позитивний результат у цьому поєдинку, хоча їхній воротар залишався найпомітнішою фігурою матчу.

Для Ліонеля Мпасі-Нзау цей виступ може стати одним із найважливіших моментів кар’єри. Голкіпер не лише встановив статистичний рекорд XXI століття на чемпіонатах світу, а й привернув увагу футбольної спільноти своєю реакцією, грою на лінії воріт та здатністю витримувати тривалий тиск. Подібні виступи нерідко стають визначальними для подальшого професійного розвитку воротарів на міжнародному рівні.

Поразка від Колумбії ускладнила турнірне становище збірної ДР Конго, однак команда зберігає шанси на вихід до плейоф. Перед заключним туром групового етапу африканська збірна залишається серед претендентів на місце у наступному раунді, особливо з урахуванням формату турніру, який дозволяє частині команд із третіх місць продовжити боротьбу за титул.

Вирішальним для ДР Конго стане матч проти Узбекистану, який запланований на 28 червня. Результат цієї зустрічі визначить подальшу долю команди на чемпіонаті світу. Водночас виступ Ліонеля Мпасі-Нзау вже увійшов до статистичної історії мундіалів, ставши одним із найяскравіших індивідуальних досягнень групового етапу ЧС-2026.

Поточна таблиця групи K виглядає так: