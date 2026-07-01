Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026
2026-01-07    116

Гол Голанда приніс Норвегії історичний вихід до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Норвегії 30 червня перемогла команду Кот-д’Івуару з рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Переможний м’яч на 86-й хвилині забив Ерлінг Голанд, який вивів свою команду до 1/8 фіналу та забезпечив норвежцям першу в історії перемогу на стадії плейоф світової першості.

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Матч розпочався з активної боротьби за контроль над м’ячем, однак першими своїм шансом скористалися футболісти Норвегії. На 39-й хвилині Антоніо Нуса отримав передачу поблизу штрафного майданчика та точним ударом у верхній кут воріт відкрив рахунок. Гол став результатом однієї з небагатьох гострих атак скандинавської команди в першому таймі, який завершився з мінімальною перевагою норвежців.

Після перерви збірна Кот-д’Івуару значно додала в швидкості та почала частіше загрожувати воротам суперника. Африканська команда створила кілька небезпечних моментів, а на 74-й хвилині змогла відновити рівновагу. Амад Діалло здійснив індивідуальний прохід, обіграв кількох захисників і точним ударом зрівняв рахунок, повернувши інтригу в заключну частину зустрічі.

Коли матч наближався до завершення, вирішальне слово сказав головний бомбардир норвезької збірної Ерлінг Голанд. На 86-й хвилині Патрік Берг виконав прострільну передачу до штрафного майданчика, яку нападник замкнув в один дотик, не залишивши шансів воротареві. Цей гол став переможним і дозволив Норвегії вперше подолати стартовий раунд плейоф чемпіонату світу.

Історичність результату підтверджує статистика виступів норвезької команди на мундіалях. До турніру 2026 року найкращими досягненнями збірної були виходи до 1/8 фіналу на чемпіонатах світу 1938 та 1998 років. В обох випадках норвежці припиняли боротьбу вже після першого матчу на виліт і жодного разу не здобували перемоги в плейоф. Таким чином, успіх у поєдинку з Кот-д’Івуаром став новою сторінкою в історії національної команди.

Наступним суперником Норвегії стане збірна Бразилії. Поєдинок 1/8 фіналу запланований на 5 липня. Для команди це буде найсерйозніше випробування на турнірі, адже бразильці традиційно належать до головних претендентів на титул чемпіона світу.

Особливу увагу на чемпіонаті світу продовжує привертати Ерлінг Голанд, який підтверджує статус лідера збірної та одного з найнебезпечніших нападників сучасного футболу. Водночас вагомий внесок у перемогу зробили Антоніо Нуса, автор першого гола, Патрік Берг, який віддав результативну передачу, а також капітан Мартін Едегор, який керував грою команди в центрі поля. Перемога над Кот-д’Івуаром дозволила Норвегії продовжити боротьбу за найкращий результат в історії своїх виступів на чемпіонатах світу.

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