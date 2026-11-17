У вівторок, 17 листопада, користувачі в різних країнах світу зіткнулися з масштабними перебоями в роботі сервісів Apple. Власники iPhone, iPad та інших пристроїв повідомляють про проблеми з авторизацією в Apple ID, доступом до iCloud, App Store та інших платформ компанії. Apple підтвердила окремі неполадки, зокрема в роботі системи облікових записів і входу, частину яких згодом усунули.

Про проблеми повідомляють технологічні видання Digital Trends, MacRumors, 9to5Mac та інші медіа. За їхніми даними, перебої торкнулися не лише авторизації, а й низки пов’язаних із нею сервісів. Зокрема, користувачі скаржаться на неможливість увійти до своїх облікових записів, отримати доступ до хмарних даних і скористатися окремими функціями екосистеми Apple.

Однією з найбільш помітних проблем стала робота Apple ID. Деякі власники пристроїв повідомляють, що їхні облікові записи несподівано вийшли із системи, після чого повторна авторизація завершувалася помилкою перевірки особи або повідомленням про невдалий вхід. Такі ситуації виникали як на iPhone, так і на комп’ютерах Mac.

Окремі скарги стосуються iCloud. Через проблеми з авторизацією користувачі не можуть повноцінно отримати доступ до хмарного сховища та інших функцій, пов’язаних із синхронізацією даних між пристроями. Це може впливати на роботу фотографій, документів, резервних копій та інших матеріалів, які зберігаються в хмарній інфраструктурі компанії.

За інформацією 9to5Mac, перебої також спостерігалися в роботі App Store, Apple Pay, Apple Support і сервісів активації пристроїв. Частина користувачів повідомляла про неможливість завантажувати застосунки, здійснювати платежі та проходити процедуру активації нових пристроїв. Розробники, зі свого боку, зіткнулися з труднощами під час доступу до App Store Connect — платформи для керування застосунками та їхнього поширення через магазин Apple.

Масштаб проблеми підтверджували повідомлення на Downdetector — платформі, яка відстежує скарги користувачів на перебої в роботі онлайн-сервісів. Збільшення кількості звернень фіксували щодо кількох продуктів Apple одночасно. При цьому географія повідомлень не обмежувалася однією країною: про труднощі інформували користувачі зі США, Бразилії, Греції, Латвії та інших держав.

Інформація про стан сервісів на офіційній сторінці Apple змінювалася протягом дня. Компанія визнавала проблеми з компонентом iCloud Account & Sign In, попереджаючи, що він може працювати повільно або бути недоступним. Водночас згодом частина повідомлень про неполадки зникла зі сторінки системного статусу. Це свідчило про усунення принаймні окремих технічних проблем, але не означало, що всі користувачі вже відновили доступ до сервісів.

За даними MacRumors, сторінка системного статусу Apple певний час відображала інформацію про перебої з обліковими записами, проте згодом перестала показувати активні проблеми. Водночас користувачі продовжували повідомляти про труднощі з окремими платформами. Тому фактичний масштаб порушень і час повного відновлення роботи всіх функцій залишалися невизначеними.

Окрему увагу привернула можливість кібератаки. Однак станом на момент появи повідомлень про збій технологічні видання не навели доказів злому інфраструктури Apple або скоординованої хакерської операції. Також не було підтверджено зв’язку між перебоями та зовнішнім втручанням. Причина технічних проблем офіційно не встановлена, тому пов’язувати їх із кібератакою наразі немає підстав.

Для користувачів наслідки таких перебоїв можуть виходити за межі неможливості завантажити застосунок або перевірити електронну пошту. Apple ID використовується для доступу до більшості цифрових продуктів компанії, зокрема хмарного сховища, покупок, підписок і синхронізації пристроїв. Якщо система авторизації працює нестабільно, це може одночасно обмежити доступ до кількох незалежних на вигляд сервісів.

Збій також продемонстрував залежність екосистеми Apple від централізованої інфраструктури облікових записів. Навіть якщо сам смартфон продовжує працювати, проблеми на стороні серверів компанії можуть перешкоджати використанню функцій, які потребують підтвердження особи або підключення до хмарних ресурсів. Водночас локально збережені дані та функції пристроїв, які не потребують підключення до серверів Apple, не обов’язково мають припиняти роботу.

Apple використовує власну сторінку System Status для інформування про доступність окремих компонентів своєї інфраструктури. Вона дає змогу відстежувати стан десятків сервісів, однак відсутність повідомлення про збій не завжди означає, що всі користувачі мають безперешкодний доступ до них. Зокрема, проблеми можуть виникати нерівномірно залежно від регіону, облікового запису або конкретної функції.