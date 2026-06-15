Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду
2026-15-06    96

Глава ВПС Німеччини пригрозив ударами по Калінінграду

Інспектор військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявив, що країни НАТО завдадуть нищівних авіаударів по військових об’єктах Росії, зокрема в Калінінграді, Санкт-Петербурзі, на Кольському півострові та по силах Чорноморського флоту, якщо Москва здійснить напад на будь-яку державу Альянсу. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph, опублікованому 15 червня.

За словами Нойманна, сили НАТО вже зараз перебувають у стані готовності до можливого реагування на загрози. Він наголосив, що військові мають бути здатні діяти негайно у разі виникнення кризової ситуації. «Якщо хтось зателефонує мені просто зараз і скаже, що склалася така ситуація, ми повинні бути готові вже сьогодні вночі — і ми готові», — заявив командувач.

Генерал уточнив, що йдеться про сценарій колективної оборони відповідно до зобов’язань країн-членів НАТО. У такому випадку відповідь Альянсу, за його словами, буде швидкою та масштабною. Нойманн зазначив, що потенційними цілями можуть стати ключові військові об’єкти Росії, які використовуються для забезпечення бойових операцій і проєкції сили в Європі.

Окремо він звернув увагу на Калінінградську область, яка розташована між Польщею та Литвою і вважається одним із найбільш мілітаризованих російських регіонів. На території ексклаву розміщені ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони та військово-морська інфраструктура, які НАТО розглядає як важливий елемент російської військової присутності в Балтійському регіоні.

У своєму інтерв’ю Нойманн також згадав Санкт-Петербург і Кольський півострів. Останній має стратегічне значення для Росії через розташування баз Північного флоту та об’єктів, пов’язаних із ядерним стримуванням. Чорноморський флот, який базується переважно в окупованому Криму та на інших об’єктах Чорноморського регіону, також був названий серед потенційних цілей у разі ескалації конфлікту між Росією та НАТО.

Водночас глава ВПС Німеччини наголосив, що не очікує прямого військового зіткнення між Росією та країнами Європи. За його словами, головним завданням Альянсу залишається стримування потенційної агресії шляхом демонстрації готовності до захисту союзників. Він підкреслив, що саме переконлива оборонна спроможність НАТО має запобігти розвитку такого сценарію.

Заява пролунала на тлі посилення дискусій у країнах Альянсу щодо підвищення оборонних витрат, модернізації збройних сил і зміцнення східного флангу НАТО. Після початку повномасштабної війни РФ проти України низка європейських держав збільшила військові бюджети, а Німеччина розпочала масштабну програму переозброєння Бундесверу. Берлін також бере активну участь у місіях НАТО в Балтійському регіоні та підтримує розгортання додаткових сил стримування поблизу кордонів Росії.

Альянс, Балтійський регіон, Бундесвер, військова безпека, ВПС Німеччини, Калінінград, колективна оборона, Кольський півострів, НАТО, Німеччина, Росія, Санкт-Петербург, Хольгер Нойманн, Чорноморський флот
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