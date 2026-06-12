Гетманцев назвав міністра Федорова «кандидатом у президенти України»
2026-12-06    44

Гетманцев назвав міністра Федорова «кандидатом у президенти України»

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев публічно назвав міністра оборони Михайла Федорова «кандидатом у президенти України». Відповідну заяву він зробив у дописі в соціальних мережах під час дискусії щодо фінансування оборонної сфери та можливого підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Інформація про висловлювання з’явилася 10 червня.

У своєму коментарі Гетманцев відповів на критику іншого народного депутата Ярослава Железняка, який стверджував, що під час обговорення змін до державного бюджету не були підтримані правки, пов’язані з фінансуванням підвищення зарплат військовим. За словами Гетманцева, відповідальність за фінансові розрахунки та внесення відповідних пропозицій покладається на Міністерство оборони.

Саме в цьому контексті парламентарій написав, що за підготовку таких рішень відповідає «міністр оборони, реформатор і кандидат у президенти Михайло Федоров». Водночас жодних офіційних заяв самого Федорова про намір брати участь у майбутніх президентських виборах не було.

Публічне використання такого формулювання не є першим. Раніше Данило Гетманцев уже робив подібні натяки, згадуючи про «самопроголошеного кандидата в президенти», не називаючи прізвище, однак українські медіа пов’язували ці слова саме з Михайлом Федоровим.

На тлі цих заяв між Гетманцевим і командою Федорова вже тривалий час існує публічна полеміка. Протягом останнього року депутат неодноразово критикував діяльність Міністерства цифрової трансформації, яке раніше очолював Федоров. У відповідь відомство заявляло про системну кампанію дискредитації та звинувачувало опонентів у маніпуляціях і поширенні недостовірних тверджень.

Після кадрових змін у Кабінеті Міністрів Михайло Федоров очолив Міністерство оборони, до цього працюючи першим віцепрем’єр-міністром та міністром цифрової трансформації. Його ім’я регулярно згадується серед найбільш упізнаваних представників чинної влади завдяки реалізації цифрових сервісів та державних ІТ-проєктів.

Експерти звертають увагу, що будь-які заяви про можливу участь посадовців у майбутніх виборах залишаються політичними оцінками, якщо не підтверджені офіційними рішеннями чи публічними оголошеннями самих потенційних кандидатів. Українське законодавство передбачає окрему процедуру висування кандидатів на президентських виборах, а офіційна виборча кампанія стартує лише після її призначення у встановленому законом порядку.

Висловлювання Гетманцева викликало активне обговорення в політичному середовищі та соціальних мережах, оскільки прозвучало на тлі дискусій щодо оборонного бюджету, фінансування армії та подальших реформ у секторі безпеки. Сам Михайло Федоров публічно не коментував слова депутата та не підтверджував наявність президентських амбіцій.

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