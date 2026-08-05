Герой мему «Гарольд, що приховує біль» став фаворитом на пост президента Угорщини
2026-05-08    39

Герой мему «Гарольд, що приховує біль» став фаворитом на пост президента Угорщини

Пенсіонер Андраш Арато, відомий у всьому світі як герой інтернет-мему «Hide the Pain Harold» («Гарольд, що приховує біль»), несподівано став одним із найпопулярніших кандидатів у неофіційних онлайн-обговореннях щодо майбутнього президента Угорщини. Про це повідомляє The Guardian. Дискусія розгорнулася після того, як прем’єр-міністр Петер Мадяр закликав громадян висловити свою думку щодо кандидатури нового глави держави.

За інформацією видання, політична дискусія активізувалася після того, як союзник прем’єр-міністра Віктора Орбана Тамаш Шуйок залишив посаду президента. Спочатку Петер Мадяр запропонував очолити державу легендарній угорській шахістці Юдіт Полгар, однак вона відмовилася від цієї пропозиції. Після цього політик заявив, що громадяни мають самі визначити, кого хотіли б бачити президентом.

Офіційної платформи для збору пропозицій створено не було, тому обговорення швидко перемістилося до соціальних мереж, форумів та неофіційних онлайн-опитувань. Серед кандидатур, які набрали найбільшу підтримку користувачів, опинилися лауреатка Нобелівської премії з фізіології або медицини Каталін Каріко, винахідник кубика Рубіка Ерне Рубік, а також Андраш Арато, який здобув міжнародну популярність завдяки інтернет-мему.

Андраш Арато став відомим приблизно 15 років тому після участі у фотосесії для банку стокових фотографій. На знімках колишній інженер-електрик широко усміхався, однак користувачі мережі звернули увагу на вираз його обличчя, який створював враження прихованого смутку чи внутрішнього напруження. Згодом ці фотографії почали масово використовуватися для створення жартівливих зображень із підписами про необхідність приховувати власні переживання за усмішкою.

Сам Арато неодноразово розповідав в інтерв’ю, що спочатку був здивований популярністю власного образу, однак згодом вирішив підтримати інтернет-культуру. Він почав брати участь у рекламних кампаніях, телевізійних шоу, конференціях та зустрічах із прихильниками, перетворившись із героя мемів на впізнавану публічну особу. Його історія стала прикладом того, як випадкова фотосесія може змінити життя людини.

Поки що йдеться виключно про громадську ініціативу та неофіційні обговорення. Жодного юридичного статусу такі голосування не мають, а остаточне призначення президента Угорщини здійснюється відповідно до конституційної процедури країни. Поява Андраша Арато серед лідерів онлайн-симпатій демонструє радше суспільні настрої та вплив інтернет-культури на політичний дискурс, ніж формування офіційного списку кандидатів.

Посада президента Угорщини має переважно представницькі функції. Главу держави обирають депутати Національних зборів таємним голосуванням відповідно до Конституції країни. Президент представляє державу на міжнародному рівні, підписує закони, може повертати їх до парламенту для повторного розгляду або звертатися до Конституційного суду.

Андраш Арато народився 1945 року в Будапешті та багато років працював інженером-електриком. Всесвітню популярність він отримав після того, як його фотографії зі стокових фотобанків стали основою одного з найвідоміших мемів сучасного інтернету — Hide the Pain Harold. Сам герой мему неодноразово наголошував, що ставиться до своєї популярності з гумором і сприймає її як незвичайний етап власного життя.

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