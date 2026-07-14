Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”

Герман Володимирович Сметанін — український державний управлінець, інженер-конструктор та фахівець оборонно-промислового комплексу. У молодому віці він очолив кілька ключових підприємств бронетанкової галузі, а згодом став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість» та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Його кар’єра привертає увагу швидким професійним зростанням і участю в реформуванні оборонної промисловості під час повномасштабної війни. У липні 2026 року стало відомо про завершення його роботи на посаді генерального директора «Української оборонної промисловості», що знову привернуло увагу до його біографії.

Біографія

Герман Сметанін народився у 1994 році. Вищу освіту здобув у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, де отримав кваліфікацію інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів. Пізніше завершив навчання у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», отримавши освіту за напрямом управління оборонно-промисловим комплексом.

Професійну діяльність розпочав у Харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова. Згодом працював на Львівському бронетанковому заводі, де займався виробничими питаннями.

Наступним етапом стала робота директором із виробництва державного підприємства «Завод імені Малишева». Уже у 28 років Герман Сметанін очолив Харківський бронетанковий завод, а невдовзі був призначений директором заводу імені Малишева — одного з ключових підприємств українського танкобудування.

У червні 2023 року Кабінет Міністрів України погодив його призначення генеральним директором державного концерну «Укроборонпром», який згодом було реформовано в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». На цій посаді він відповідав за реформування структури підприємства, розширення міжнародної співпраці, запуск нових виробничих програм та збільшення випуску озброєння для Сил оборони України.

4 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала призначення Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. На цій посаді він координував розвиток оборонно-промислового комплексу, виробництво озброєння та співпрацю із західними партнерами.

Після формування нового уряду Юлії Свириденко у серпні 2025 року Сметанін вдруге очолив АТ «Українська оборонна промисловість».

У липні 2026 року він повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора компанії. У своєму зверненні Сметанін зазначив, що для нього було честю керувати найбільшою оборонною компанією країни та подякував колективу за спільну роботу. Причини звільнення він не назвав.

Його відставка відбулася невдовзі після резонансного російського удару по Вишневому на Київщині 6 липня 2026 року. Після атаки в місті сталася вторинна детонація боєприпасів, загинули дев’ять людей, десятки отримали поранення, понад 600 мешканців були евакуйовані. Пізніше «Українська оборонна промисловість» звільнила керівників двох державних підприємств через порушення правил зберігання боєприпасів. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до інциденту.

Цікаві факти

Попри молодий вік, Герман Сметанін став одним із наймолодших керівників великих державних підприємств оборонної промисловості України.

Його професійна діяльність майже повністю пов’язана із бронетанковим виробництвом, що зробило його одним із найбільш досвідчених управлінців галузі серед молодого покоління.

За час керівництва «Українською оборонною промисловістю» компанія розширила міжнародну кооперацію, створила спільні підприємства з іноземними виробниками та нарощувала виробництво озброєння в умовах війни.

У відкритих джерелах повідомлялося, що Герман Сметанін перебуває у родинних зв’язках із народним депутатом України Ігорем Василівим. За інформацією медіа, сестра Сметаніна Марія одружена з народним депутатом.

Публічної інформації про сімейний стан, дітей або захоплення Германа Сметаніна практично немає. Сам посадовець переважно коментує питання розвитку оборонної промисловості та діяльності державних підприємств.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Герман Сметанін?

Герман Сметанін — український державний управлінець та інженер, який працює в оборонно-промисловому комплексі. Він очолював провідні бронетанкові підприємства України, був генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість» і міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Скільки років Герману Сметаніну?

Герман Сметанін народився у 1994 році. Станом на 2026 рік йому 31 рік.

Яку освіту має Герман Сметанін?

Він закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю інженера-конструктора. Також отримав управлінську освіту у КПІ імені Ігоря Сікорського за напрямом оборонно-промислового комплексу.

Чому Герман Сметанін залишив посаду генерального директора?

У липні 2026 року він повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість». У своєму зверненні він подякував команді за спільну роботу, однак офіційних причин звільнення не назвав.

Чим відомий Герман Сметанін?

Найбільшу популярність він здобув завдяки роботі у сфері оборонної промисловості під час повномасштабної війни. Його діяльність пов’язана з модернізацією підприємств, збільшенням виробництва озброєння, міжнародною співпрацею та управлінням найбільшою оборонною компанією України.