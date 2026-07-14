Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”
2026-14-07    76

Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”

Герман Володимирович Сметанін — український державний управлінець, інженер-конструктор та фахівець оборонно-промислового комплексу. У молодому віці він очолив кілька ключових підприємств бронетанкової галузі, а згодом став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість» та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Його кар’єра привертає увагу швидким професійним зростанням і участю в реформуванні оборонної промисловості під час повномасштабної війни. У липні 2026 року стало відомо про завершення його роботи на посаді генерального директора «Української оборонної промисловості», що знову привернуло увагу до його біографії.

Біографія

Герман Сметанін народився у 1994 році. Вищу освіту здобув у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, де отримав кваліфікацію інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів. Пізніше завершив навчання у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», отримавши освіту за напрямом управління оборонно-промисловим комплексом.

Професійну діяльність розпочав у Харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова. Згодом працював на Львівському бронетанковому заводі, де займався виробничими питаннями.

Наступним етапом стала робота директором із виробництва державного підприємства «Завод імені Малишева». Уже у 28 років Герман Сметанін очолив Харківський бронетанковий завод, а невдовзі був призначений директором заводу імені Малишева — одного з ключових підприємств українського танкобудування.

У червні 2023 року Кабінет Міністрів України погодив його призначення генеральним директором державного концерну «Укроборонпром», який згодом було реформовано в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». На цій посаді він відповідав за реформування структури підприємства, розширення міжнародної співпраці, запуск нових виробничих програм та збільшення випуску озброєння для Сил оборони України.

4 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала призначення Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. На цій посаді він координував розвиток оборонно-промислового комплексу, виробництво озброєння та співпрацю із західними партнерами.

Після формування нового уряду Юлії Свириденко у серпні 2025 року Сметанін вдруге очолив АТ «Українська оборонна промисловість».

У липні 2026 року він повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора компанії. У своєму зверненні Сметанін зазначив, що для нього було честю керувати найбільшою оборонною компанією країни та подякував колективу за спільну роботу. Причини звільнення він не назвав.

Його відставка відбулася невдовзі після резонансного російського удару по Вишневому на Київщині 6 липня 2026 року. Після атаки в місті сталася вторинна детонація боєприпасів, загинули дев’ять людей, десятки отримали поранення, понад 600 мешканців були евакуйовані. Пізніше «Українська оборонна промисловість» звільнила керівників двох державних підприємств через порушення правил зберігання боєприпасів. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до інциденту.

Цікаві факти

Попри молодий вік, Герман Сметанін став одним із наймолодших керівників великих державних підприємств оборонної промисловості України.

Його професійна діяльність майже повністю пов’язана із бронетанковим виробництвом, що зробило його одним із найбільш досвідчених управлінців галузі серед молодого покоління.

За час керівництва «Українською оборонною промисловістю» компанія розширила міжнародну кооперацію, створила спільні підприємства з іноземними виробниками та нарощувала виробництво озброєння в умовах війни.

У відкритих джерелах повідомлялося, що Герман Сметанін перебуває у родинних зв’язках із народним депутатом України Ігорем Василівим. За інформацією медіа, сестра Сметаніна Марія одружена з народним депутатом.

Публічної інформації про сімейний стан, дітей або захоплення Германа Сметаніна практично немає. Сам посадовець переважно коментує питання розвитку оборонної промисловості та діяльності державних підприємств.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Герман Сметанін?

Герман Сметанін — український державний управлінець та інженер, який працює в оборонно-промисловому комплексі. Він очолював провідні бронетанкові підприємства України, був генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість» і міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Скільки років Герману Сметаніну?

Герман Сметанін народився у 1994 році. Станом на 2026 рік йому 31 рік.

Яку освіту має Герман Сметанін?

Він закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю інженера-конструктора. Також отримав управлінську освіту у КПІ імені Ігоря Сікорського за напрямом оборонно-промислового комплексу.

Чому Герман Сметанін залишив посаду генерального директора?

У липні 2026 року він повідомив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість». У своєму зверненні він подякував команді за спільну роботу, однак офіційних причин звільнення не назвав.

Чим відомий Герман Сметанін?

Найбільшу популярність він здобув завдяки роботі у сфері оборонної промисловості під час повномасштабної війни. Його діяльність пов’язана з модернізацією підприємств, збільшенням виробництва озброєння, міжнародною співпрацею та управлінням найбільшою оборонною компанією України.

Вишневе, Володимир Зеленський, Герман Сметанін, Герман Сметанін біографія, Герман Сметанін вік, Денис Шмигаль, державний діяч, Завод імені Малишева, Ігор Василів, КПІ, Міністерство стратегічних галузей, Мінстратегпром, оборонна промисловість, ОПК України, Українська оборонна промисловість, Укроборонпром, Харків, Харківський бронетанковий завод, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Юлія Свириденко
Останні новини
Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”

Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”
Герман Володимирович Сметанін — український державний управлінець, інженер-конструктор та фахівець читать далее
14-07, 21:31
Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко

Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко
Верховна Рада 14 липня підтримала відставку прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, читать далее
14-07, 20:52
Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття

Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття
Світовий ринок жіночого взуття демонструє нову тенденцію — після кількох читать далее
14-07, 20:42
Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
15 липня 2026 року православна церква вшановує святого рівноапостольного князя читать далее
14-07, 20:20
Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ

Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ
Китайське керівництво почало непублічно готуватися до можливої зміни влади в читать далее
14-07, 17:28
Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони

Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони
Після можливої відставки Кабінету міністрів в українській владі можуть відбутися читать далее
14-07, 14:44
Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні

Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні
Верховна Рада України 14 липня підтримала у першому читанні законопроєкт читать далее
14-07, 14:38
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня
Верховна Рада України 14 липня підтримала продовження строку дії воєнного читать далее
14-07, 14:32
В Україні можуть запровадити відеоверифікацію на платіжних терміналах

В Україні можуть запровадити відеоверифікацію на платіжних терміналах
В Україні готуються змінити правила роботи платіжних терміналів самообслуговування після читать далее
14-07, 14:23
Болгарія заявила про вихід із «Коаліції охочих»

Болгарія заявила про вихід із «Коаліції охочих»
Президент Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не братиме читать далее
14-07, 12:36
Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли

Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли
Безготівковий долар та євро 13 липня зросли на міжбанківському валютному читать далее
14-07, 11:25
Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера

Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера
Альберт Васильєв, більш відомий під сценічним псевдонімом Київстонер (Kievstoner), — читать далее
14-07, 10:00
Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ

Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ
Посилення російських атак на Київ і Київську область уже впливає читать далее
14-07, 09:57
Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити

Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити
В Україні можуть тимчасово призупинити можливість оформлення нового бронювання військовозобов'язаних читать далее
14-07, 09:45
Яке церковне свято 14 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 14 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
14 липня 2026 року, у вівторок, православна церква вшановує святого читать далее
13-07, 22:15
Саморозмова вголос отримала нове пояснення від науковців

Саморозмова вголос отримала нове пояснення від науковців
Розмови людини із самою собою дедалі частіше розглядаються дослідниками як читать далее
13-07, 22:01
Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську

Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську
Один із найбільших українських експортерів зернових і соняшникової олії Kernel читать далее
13-07, 15:35
Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026

Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026
У Європейському Союзі вже в липні можуть запровадити нові правила читать далее
13-07, 13:29
Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій

Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій
Популярність косметичних процедур для вій продовжує зростати, однак разом із читать далее
13-07, 12:00
В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року

В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року
Президент України найближчим часом може внести до Верховної Ради законопроєкти читать далее
13-07, 11:58
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026