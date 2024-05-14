Гепатит А у Києві: захворів працівник закладу торгівлі

У Києві зареєстрували випадок захворювання на гепатит А у чоловіка, який працює пекарем у закладі торгівлі. Термінове повідомлення отримали 11 квітня, а ще один новий випадок зареєстрували 25 квітня. Про це розповів головний державний санітарний лікар міста Києва Сергій Чумак.

Цитата: “Отримали від Київського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ одне повідомлення про захворювання мешканця Київщини, який працює у Києві в закладі торгівлі. Він там працював пекарем. При проведенні розслідування з’ясовано коло контактних осіб. Були проведені роботи у цьому закладі торгівлі. При з’ясуванні кола осіб, які контактували з пекарем, ми направили їх на обстеження, вони були негативні”.

Він додав, що після обстеження всіх людей, які перебували у магазині, у цій родині виявили ще двох дітей, які захворіли.

Цитата: “Гепатит А передається фекально-оральним способом. Якщо цей продавець не дотримувався правил особистої гігієни, торкався готової продукції, яка після виготовлення вже не проходила термічної обробки, то, звичайно, могли заразитися люди”

Лікар додав, що інкубаційний період хвороби становить від 2 до 4 тижнів. Перший випадок хвороби зареєстрували 11 квітня, а наступний зареєстрували 25 квітня.

“Після обстеження усіх контактних осіб у магазині та по місцю проживання ми виявили ще двох дітей у цій сім’ї, хворих на гепатит А. Коли вони востаннє відвідували дитячий садок, там теж було проведено ряд заходів та розслідування. Сьогодні всі ці діти перебувають під спостереженням, а також дорослі, які працюють в магазині. Вони проходили всі лабораторні дослідження”.