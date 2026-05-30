Геннадій Москаль: біографія та цікаві факти про українського політика

Геннадій Москаль був одним із найвідоміших українських політиків та управлінців періоду незалежності. За свою кар’єру він обіймав посади губернатора, народного депутата, заступника міністра внутрішніх справ та керівника низки правоохоронних структур. Особливу популярність Москаль отримав завдяки своїй прямолінійності, гострим висловлюванням та активній роботі в кризових регіонах країни. Його ім’я нерозривно пов’язане із Закарпаттям та Луганщиною, де він очолював обласні державні адміністрації у складні для держави періоди. У березні 2024 року стало відомо про смерть політика на 74-му році життя.

Біографія

Геннадій Геннадійович Москаль народився 11 грудня 1950 року в селі Задубрівка Чернівецької області. Після закінчення школи проходив службу в армії, а згодом пов’язав своє життя з правоохоронними органами.

У 1975 році закінчив Чернівецький технікум залізничного транспорту, а пізніше — Київську вищу школу МВС СРСР. Кар’єру розпочав у структурах Міністерства внутрішніх справ, де пройшов шлях від рядового співробітника до керівних посад.

У 1990-х роках Москаль очолював управління МВС у Чернівецькій та Закарпатській областях. Пізніше працював заступником міністра внутрішніх справ України та керівником кримінальної міліції.

У 2001 році був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Після цього неодноразово обирався народним депутатом України від різних політичних сил.

У 2005 році Геннадій Москаль очолив Луганську обласну державну адміністрацію. Після початку війни на Донбасі у 2014 році він знову був призначений керівником Луганської військово-цивільної адміністрації та займався питаннями безпеки і функціонування прифронтового регіону.

У 2015 році Москаль вдруге очолив Закарпатську область після резонансних подій у Мукачевому. На цій посаді він працював до 2019 року.

Цікаві факти

Геннадій Москаль понад 40 років працював у правоохоронних органах

Значна частина його кар’єри була пов’язана саме з системою МВС. Завдяки цьому він добре знав особливості роботи силових структур та часто коментував кримінальні й політичні події.

Став одним із найвідоміших губернаторів України

Під час роботи в Луганській та Закарпатській областях Москаль регулярно перебував у центрі уваги медіа. Його жорсткі заяви часто ставали інформаційними приводами для національних ЗМІ.

Створив популярний сайт із мовними курйозами

Політик був автором проєкту «Москалізми», де збирав кумедні вислови чиновників, політиків та посадовців. Ресурс тривалий час користувався популярністю серед українських читачів.

Відомий своєю прямолінійністю

Москаль часто критикував як владу, так і опозицію. Через різкі висловлювання неодноразово ставав учасником політичних скандалів.

Працював із різними президентами

За роки кар’єри він займав державні посади за президентства Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Петра Порошенка та інших українських лідерів.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Геннадій Москаль?

Геннадій Москаль — український політик, державний діяч та генерал-лейтенант міліції. Він обіймав посади губернатора Закарпатської та Луганської областей, був народним депутатом і заступником міністра внутрішніх справ. Москаль вважався одним із найдосвідченіших управлінців країни.

Скільки років було Геннадію Москалю?

Політик народився 11 грудня 1950 року. Помер у березні 2024 року у віці 73 років. Більшу частину життя він присвятив державній службі та політиці.

Чим відомий Геннадій Москаль?

Найбільшу популярність він здобув як керівник Закарпатської та Луганської областей. Також був відомий своїми різкими заявами, боротьбою з контрабандою та активною позицією щодо безпеки держави.

Які посади обіймав Геннадій Москаль?

Він працював заступником міністра внутрішніх справ України, народним депутатом кількох скликань, головою Закарпатської та Луганської ОДА, а також очолював регіональні підрозділи МВС.

Чому смерть Геннадія Москаля викликала широкий резонанс?

Москаль був одним із найвпізнаваніших українських політиків останніх десятиліть. Його добре знали як у владі, так і серед пересічних українців. Саме тому звістка про його смерть отримала значний суспільний резонанс і стала однією з головних політичних новин дня.

