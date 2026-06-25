Гаїті забила перший за 52 роки гол на чемпіонатах світу
2026-25-06    29

Гаїті забила перший за 52 роки гол на чемпіонатах світу

Збірна Гаїті в ніч на 25 червня відзначилася історичним досягненням у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Марокко, забивши свій перший гол на мундіалях за останні 52 роки. Автором результативного удару став нападник угорського «Ференцвароша» Ленні Жозеф, який відкрив рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі.

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Для національної команди Гаїті цей м’яч став першим на чемпіонатах світу з 1974 року, коли збірна вперше і востаннє до нинішнього турніру брала участь у фінальній частині світової першості. Тоді карибська команда провела три матчі групового етапу та зуміла забити два голи, однак зазнала трьох поразок і не вийшла до наступного раунду.

Історичний епізод стався на початку зустрічі з одним із фаворитів групи С. Гаїтяни провели швидку атаку, яку завершив Ленні Жозеф, перегравши воротаря збірної Марокко. Гол став несподіванкою для суперника та дозволив аутсайдеру групи повести в рахунку вже на старті поєдинку.

Для самого Жозефа цей результативний удар став лише другим голом у складі національної збірної. Нападник провів п’ять матчів за команду Гаїті та поступово закріплюється серед ключових гравців атакувальної ланки. У свої 20 років футболіст уже виступає в європейському футболі за один із найтитулованіших клубів Угорщини, що сприяє його розвитку на міжнародному рівні.

На чемпіонат світу 2026 року збірна Гаїті приїхала після тривалої відсутності на головному футбольному турнірі планети. До матчу з Марокко команда під керівництвом французького спеціаліста Себастьяна Міньє зазнала двох поразок на груповому етапі. У стартовому турі гаїтяни поступилися Шотландії з рахунком 0:1, а в другому матчі програли Бразилії — 0:3.

Перед початком третього туру Гаїті посідала останнє місце в групі С без набраних очок і з різницею м’ячів 0:4. Саме тому забитий гол проти Марокко став не лише статистичним досягненням, а й символічною подією для збірної, яка понад пів століття не могла відзначитися на чемпіонатах світу.

Марокко, своєю чергою, розглядалося як один із претендентів на вихід до плейоф. Після успішного виступу на попередньому чемпіонаті світу африканська команда зберегла статус одного з найсильніших представників континенту. Саме тому гол Гаїті став однією з найбільш несподіваних подій заключного туру групового етапу.

Чемпіонат світу 2026 року, який проходить у США, Канаді та Мексиці, вже приніс низку історичних досягнень для збірних, які рідко потрапляють до фінальної частини турніру. Для Гаїті м’яч Ленні Жозефа став нагадуванням про повернення команди на світову арену та важливим моментом в історії національного футболу.

Підсумкова турнірна таблиця групи C на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після завершення всіх матчів квартету має такий вигляд:

МКомандаІВНПМ’ячі+/-ОСтатус
1Бразилія32107 – 1+67Вихід у плей-оф
2Марокко32106 – 3+37Вихід у плей-оф
3Шотландія31021 – 4-33Очікує рейтингу третіх місць
4Гаїті30032 – 8-60Завершив виступи

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