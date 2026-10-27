Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року
2026-27-10    40

Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року

Англійський нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» за підсумками 2026 року. Церемонія нагородження відбулася ввечері 26 жовтня в лондонському театрі Палладіум. France Football визнав форварда найкращим футболістом світу після сезону, в якому він забив 73 голи у 65 матчах за клуб і збірну Англії.

У голосуванні за головну індивідуальну нагороду світового футболу друге місце посів французький нападник мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе, а третім став іспанський вінгер «Барселони» Ламін Ямаль. До першої п’ятірки також увійшли іспанський півзахисник Родрі, який представляв «Манчестер Сіті» та «Барселону», і аргентинець Ліонель Мессі з американського «Інтер Маямі».

Для Кейна ця перемога стала історичною: він перший англієць із 2001 року, який отримав «Золотий м’яч». Тоді нагороду здобув колишній нападник збірної Англії Майкл Оуен. Таким чином, через 25 років після тріумфу Оуена найпрестижніша індивідуальна відзнака європейського футболу знову дісталася представнику Англії.

Вирішальним аргументом на користь Кейна стала результативність у сезоні 2025/26. У складі «Баварії» нападник допоміг команді виграти чемпіонат Німеччини та Кубок Німеччини. Його 73 голи в 65 матчах за клуб і національну команду стали одним із ключових показників під час оцінювання виступів претендентів на нагороду.

Кейн також результативно виступив на чемпіонаті світу 2026 року. У складі збірної Англії він забив шість м’ячів і віддав одну результативну передачу, а команда завершила турнір на третьому місці. Поєднання клубних трофеїв, високої особистої результативності та виступів на головному міжнародному турнірі року зміцнило позиції англійця в боротьбі за нагороду.

Церемонія в Лондоні стала першою в історії «Золотого м’яча», яку провели в британській столиці. Подія також збіглася з 70-річчям нагороди, заснованої французьким футбольним журналом France Football у 1956 році. Відзнака традиційно привертає увагу не лише через ім’я переможця, а й через конкуренцію між провідними футболістами, результати їхніх клубів і виступи на міжнародній арені.

Під час церемонії оголосили переможців і в інших номінаціях. Найкращим молодим футболістом року став Ламін Ямаль, який отримав трофей Копа. Нагороду найкращому воротареві імені Лева Яшина присудили іспанцю Унаї Сімону з «Атлетіка» з Більбао. Кейн також отримав трофей Герда Мюллера як найкращий бомбардир. Найкращим тренером чоловічої команди визнали Луїса де ла Фуенте, який очолює збірну Іспанії, а найкращим чоловічим клубом року назвали французький «Парі Сен-Жермен». Премію Сократеса за діяльність поза футбольним полем присудили англійцю Букайо Саці з лондонського «Арсеналу».

У жіночих номінаціях «Золотий м’яч» здобула іспанка Алексія Путельяс, яка виступала за «Барселону» та London City Lionesses. Найкращою молодою футболісткою стала Вікі Лопес із «Барселони», а нагороду найкращій воротарці отримала Ката Коль. Трофей найкращої бомбардирки дістався мексиканці Шарлін Корраль із «Пачуки». Пере Ромеу з «Барселони» визнали найкращим тренером жіночої команди, а каталонський клуб став найкращим жіночим клубом року.

Перемога Кейна підсумувала сезон, у якому англійський форвард поєднав індивідуальні показники з командними досягненнями. Для «Баварії» нагорода її нападника стала додатковим визнанням результатів сезону, а для збірної Англії — відзнакою одного з ключових гравців команди на чемпіонаті світу. Водночас підсумки голосування відображають оцінку сезону в цілому, а не лише кількість забитих м’ячів: значення мають трофеї, стабільність виступів і внесок футболіста в результати своїх команд.

«Золотий м’яч» вручають із 1956 року, а його лауреатів визначають за результатами голосування журналістів, які представляють країни, що входять до рейтингу збірних ФІФА. Після зміни критеріїв оцінювання особливу увагу приділяють індивідуальній майстерності, командним досягненням і спортивній поведінці протягом сезону. Саме тому нагорода залишається одним із найпомітніших показників індивідуального визнання у футболі, хоча її результати не замінюють офіційної статистики чи командних титулів.

Баварія, Гаррі Кейн, Золотий м’яч, Кіліан Мбаппе, Ламін Ямаль, футбол
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