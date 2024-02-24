Футболіст Дані Алвеса за зґвалтування потрапив до в’язниці

Найтитулованішого гравця в історії футболу Дані Алвеса засудили до чотирьох з половиною років в’язниці за зґвалтування 23-річної дівчини на дискотеці.

Вищий суд Барселони дійшов висновку, що колишній гравець “Барселони” скоїв сексуальний напад на дівчину в туалеті нічного клубу, пише El Pais. Постраждала Естер Гарсія незадоволена тим, що Алвесу призначили мінімальне покарання.

Обвинувачення просило для Алвеса дев’ять років в’язниці, а жертва – 12. Пом’якшувальною обставиною стала виплата компенсації в розмірі 150 тисяч євро. На додаток до чотирьох з половиною років – з яких він вже відбув рік і місяць в ув’язненні – вирок передбачає випробувальний термін в п’ять років. Алвесу також заборонили наближатися на відстань ближче одного кілометра до будинку або місця роботи жертви.