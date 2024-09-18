Фурнитура для чемоданов: как выбрать качественную?
2024-18-09    73

Фурнитура для чемоданов: как выбрать качественную?

При интенсивной эксплуатации чемодана часто изнашиваются колеса, ручки, ножки и замки. Выход из строя одного из этих элементов сделает сумку непригодной, даже если её корпус в полном порядке.

Чтобы не выбрасывать хорошую вещь из-за мелкой поломки, можно приобрести запасную фурнитуру на чемодан https://handymarket.com.ua/. Замена изношенных деталей быстро восстановит функциональность изделия, а вы сэкономите деньги.

Ручки

Служат для удобного перемещения чемодана. Они бывают телескопическими и боковыми. Первые применяются для удобной транспортировки багажа на колесах, вторые – для поднятия и переноски вручную в тех местах, где везти его невозможно.

При выборе ручек важно учитывать:

  • Материал. Самые надежные телескопические модели производят из алюминия и ударопрочного пластика. Они легко выдерживают механические нагрузки и не утяжеляют багаж. Боковые ручки рекомендуется выбирать из гибкого пластика, полиуретана или нейлона. Эти материалы обладают повышенной эластичностью и прочностью на разрыв.
  • Форма. Оптимальным вариантом считается ручка с закругленными краями. Такая форма обеспечивает комфортный захват, снижает давление на руку при переноске чемодана.
  • Способ крепления. Самым надежным способом крепления ручек на чемодан являются болты или заклепки.
  • Допустимую нагрузку. Ручка должна выдерживать не менее 25-30 кг. В противном случае она деформируется или сломается при переноске тяжелого багажа.

Подбирая телескопическую ручку, стоит также обратить внимание и на количество её положений (на два или на три). Фурнитура на три положения дает большую прибавку в длине, и поэтому подходит для людей с высоким ростом.

Колесные блоки

Колесные блоки для чемоданов представляют собой встроенные системы колес. Они обеспечивают удобство и маневренность при перемещении. Подбирая колесные блоки обращайте внимание на:

  • Материал колес. На большие и тяжелые чемоданы рекомендуется устанавливать блоки с резиновыми колесами, которые выдерживают высокую нагрузку, удары и трение. А на маленькие вполне подойдут колеса из силикона или ударопрочного пластика.
  • Количество колес. Блоки с двумя колесами подходят для компактных сумок. Для транспортировки крупногабаритного багажа рекомендуются блоки на четыре колеса.

И последний, но не менее важный критерий – это размер колес. Чем они больше, тем легче и плавнее чемодан сможет преодолевать неровности дорожного покрытия.

Колеса

Чемоданные колесики бывают фиксированными или поворотными. Фиксированные двигаются только вперед – назад, что обеспечивает стабильность багажа, но ограничивает маневренность. Поворотные вращаются на 360°: это позволяет легко менять направление движения, и удобнее катить сумку.

Есть колеса, которые дополнительно оснащены системами амортизации. Они эффективно поглощают удары и вибрации во время транспортировки. Такие ролики подойдут для чемоданов, которые часто приходится перемещать по неровным или грубым покрытиям.

Кодовые замки

Встраиваемый кодовый замок имеет 3-4 вращающихся диска с цифрами. Для его открытия требуется набрать определенную комбинацию. Данный тип замка обеспечивает надежную защиту и не нуждается в ключах, которые могут потеряться.

Выбирая кодовый замок обращайте внимание на:

  • Материал. Самыми надежными считаются модели из металлических сплавов или ударопрочного пластика.
  • Способ открывания. Существуют замки, которые отпираются просто цифровым кодом, отпечатком пальца, а также в комбинации цифрового кода с ключом. Самыми надежными считаются биометрические модели, сканирующие отпечаток пальца, однако они работают от встроенного аккумулятора и требуют постоянной подзарядки. На практике, оптимальным выбором станет замок с обычной числовой комбинацией.

Перед установкой любого кодового замка убедитесь, что в нем предусмотрена возможность быстрой и удобной смены цифрового пароля.

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