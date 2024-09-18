Фурнитура для чемоданов: как выбрать качественную?

При интенсивной эксплуатации чемодана часто изнашиваются колеса, ручки, ножки и замки. Выход из строя одного из этих элементов сделает сумку непригодной, даже если её корпус в полном порядке.

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Ручки

Служат для удобного перемещения чемодана. Они бывают телескопическими и боковыми. Первые применяются для удобной транспортировки багажа на колесах, вторые – для поднятия и переноски вручную в тех местах, где везти его невозможно.

При выборе ручек важно учитывать:

Материал. Самые надежные телескопические модели производят из алюминия и ударопрочного пластика. Они легко выдерживают механические нагрузки и не утяжеляют багаж. Боковые ручки рекомендуется выбирать из гибкого пластика, полиуретана или нейлона. Эти материалы обладают повышенной эластичностью и прочностью на разрыв.

Форма. Оптимальным вариантом считается ручка с закругленными краями. Такая форма обеспечивает комфортный захват, снижает давление на руку при переноске чемодана.

Способ крепления. Самым надежным способом крепления ручек на чемодан являются болты или заклепки.

Допустимую нагрузку. Ручка должна выдерживать не менее 25-30 кг. В противном случае она деформируется или сломается при переноске тяжелого багажа.

Подбирая телескопическую ручку, стоит также обратить внимание и на количество её положений (на два или на три). Фурнитура на три положения дает большую прибавку в длине, и поэтому подходит для людей с высоким ростом.

Колесные блоки

Колесные блоки для чемоданов представляют собой встроенные системы колес. Они обеспечивают удобство и маневренность при перемещении. Подбирая колесные блоки обращайте внимание на:

Материал колес. На большие и тяжелые чемоданы рекомендуется устанавливать блоки с резиновыми колесами, которые выдерживают высокую нагрузку, удары и трение. А на маленькие вполне подойдут колеса из силикона или ударопрочного пластика.

Количество колес. Блоки с двумя колесами подходят для компактных сумок. Для транспортировки крупногабаритного багажа рекомендуются блоки на четыре колеса.

И последний, но не менее важный критерий – это размер колес. Чем они больше, тем легче и плавнее чемодан сможет преодолевать неровности дорожного покрытия.

Колеса

Чемоданные колесики бывают фиксированными или поворотными. Фиксированные двигаются только вперед – назад, что обеспечивает стабильность багажа, но ограничивает маневренность. Поворотные вращаются на 360°: это позволяет легко менять направление движения, и удобнее катить сумку.

Есть колеса, которые дополнительно оснащены системами амортизации. Они эффективно поглощают удары и вибрации во время транспортировки. Такие ролики подойдут для чемоданов, которые часто приходится перемещать по неровным или грубым покрытиям.

Кодовые замки

Встраиваемый кодовый замок имеет 3-4 вращающихся диска с цифрами. Для его открытия требуется набрать определенную комбинацию. Данный тип замка обеспечивает надежную защиту и не нуждается в ключах, которые могут потеряться.

Выбирая кодовый замок обращайте внимание на:

Материал. Самыми надежными считаются модели из металлических сплавов или ударопрочного пластика.

Способ открывания. Существуют замки, которые отпираются просто цифровым кодом, отпечатком пальца, а также в комбинации цифрового кода с ключом. Самыми надежными считаются биометрические модели, сканирующие отпечаток пальца, однако они работают от встроенного аккумулятора и требуют постоянной подзарядки. На практике, оптимальным выбором станет замок с обычной числовой комбинацией.

Перед установкой любого кодового замка убедитесь, что в нем предусмотрена возможность быстрой и удобной смены цифрового пароля.