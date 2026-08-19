FT попередила про ризик світової зернової кризи
2026-19-08    134

FT попередила про ризик світової зернової кризи

Взаємні атаки Росії та України на об’єкти, пов’язані з експортом сільськогосподарської продукції, можуть спровокувати нову світову зернову кризу. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, опублікованому в серпні 2026 року. Видання звертає увагу на ризик значного скорочення або повного припинення постачання продовольства з двох держав, які залишаються ключовими гравцями світового аграрного ринку.

Автор публікації, директор Центру «Карнегі Росія-Євразія» в Берліні Олександр Габуєв, стверджує, що бойові дії в акваторії Чорного моря та удари по логістичній інфраструктурі створюють загрозу для глобальних ланцюгів постачання. На його думку, наслідки можуть виявитися значно масштабнішими, ніж безпосередній військовий ефект від атак. Він закликав міжнародну спільноту посилити дипломатичний тиск на Київ і Москву для відновлення домовленостей щодо безпечного морського транспортування зерна.

За оцінками, на частку Росії та України припадає близько 27% світового експорту пшениці. Значна частина цих поставок здійснюється через чорноморські порти, які залишаються одним із найважливіших транспортних коридорів для міжнародної торгівлі продовольством. Будь-які перебої в роботі портової інфраструктури можуть позначитися на доступності зерна для імпортерів і вплинути на ціноутворення на світових біржах.

Найбільш уразливими в разі зупинки експорту можуть виявитися країни Близького Сходу та Північної Африки. Саме ці регіони значною мірою залежать від постачання пшениці з Росії та України. Для окремих держав чорноморський напрямок залишається основним джерелом імпорту зернових культур, а скорочення обсягів постачання може призвести до дефіциту продовольства, зростання цін і посилення соціальної напруженості.

У матеріалі також наголошується, що нинішній сільськогосподарський сезон уже став одним із найскладніших для виробників пшениці. Додатковий тиск на ринок створили війна на Близькому Сході, підвищення вартості пального та добрив, а також несприятливі погодні умови. Аграрії в багатьох країнах зіткнулися зі збільшенням виробничих витрат, що скоротило можливості для нарощування обсягів виробництва.

Габуєв вважає, що відновлення морської угоди відповідає інтересам широкого кола міжнародних гравців. Серед зацікавлених сторін він називає країни Близького Сходу, африканські держави, Китай, Індію та європейські країни. Саме ці регіони можуть найбільше постраждати від порушення торговельних маршрутів і подальшої дестабілізації продовольчих ринків.

Проблема безпеки судноплавства в Чорному морі залишається одним із центральних питань міжнародної дипломатії з початку повномасштабної війни. У попередні роки сторони за посередництва міжнародних партнерів уже погоджували механізми експорту зерна, які дозволяли забезпечити постачання продовольства до десятків країн. Однак політичні суперечності та ескалація бойових дій неодноразово ставали причиною перегляду або припинення таких домовленостей.

За даними міжнародних організацій, пшениця є однією з базових продовольчих культур, від якої залежить харчова безпека мільярдів людей. Саме тому ситуація навколо чорноморського експорту розглядається не лише як регіональний конфлікт, а й як фактор, здатний вплинути на глобальну економіку. Подальший розвиток подій залежатиме від того, чи вдасться учасникам конфлікту та міжнародним посередникам знайти компроміс щодо безпеки морських перевезень.

Взаємні атаки Росії та України на об’єкти, пов’язані з експортом сільськогосподарської продукції, можуть спровокувати нову світову зернову кризу. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, опублікованому в серпні 2026 року. Видання звертає увагу на ризик значного скорочення або повного припинення постачання продовольства з двох держав, які залишаються ключовими гравцями світового аграрного ринку.

Автор публікації, директор Центру «Карнегі Росія-Євразія» в Берліні Олександр Габуєв, стверджує, що бойові дії в акваторії Чорного моря та удари по логістичній інфраструктурі створюють загрозу для глобальних ланцюгів постачання. На його думку, наслідки можуть виявитися значно масштабнішими, ніж безпосередній військовий ефект від атак. Він закликав міжнародну спільноту посилити дипломатичний тиск на Київ і Москву для відновлення домовленостей щодо безпечного морського транспортування зерна.

За оцінками, на частку Росії та України припадає близько 27% світового експорту пшениці. Значна частина цих поставок здійснюється через чорноморські порти, які залишаються одним із найважливіших транспортних коридорів для міжнародної торгівлі продовольством. Будь-які перебої в роботі портової інфраструктури можуть позначитися на доступності зерна для імпортерів і вплинути на ціноутворення на світових біржах.

Найбільш уразливими в разі зупинки експорту можуть виявитися країни Близького Сходу та Північної Африки. Саме ці регіони значною мірою залежать від постачання пшениці з Росії та України. Для окремих держав чорноморський напрямок залишається основним джерелом імпорту зернових культур, а скорочення обсягів постачання може призвести до дефіциту продовольства, зростання цін і посилення соціальної напруженості.

У матеріалі також наголошується, що нинішній сільськогосподарський сезон уже став одним із найскладніших для виробників пшениці. Додатковий тиск на ринок створили війна на Близькому Сході, підвищення вартості пального та добрив, а також несприятливі погодні умови. Аграрії в багатьох країнах зіткнулися зі збільшенням виробничих витрат, що скоротило можливості для нарощування обсягів виробництва.

Габуєв вважає, що відновлення морської угоди відповідає інтересам широкого кола міжнародних гравців. Серед зацікавлених сторін він називає країни Близького Сходу, африканські держави, Китай, Індію та європейські країни. Саме ці регіони можуть найбільше постраждати від порушення торговельних маршрутів і подальшої дестабілізації продовольчих ринків.

Проблема безпеки судноплавства в Чорному морі залишається одним із центральних питань міжнародної дипломатії з початку повномасштабної війни. У попередні роки сторони за посередництва міжнародних партнерів уже погоджували механізми експорту зерна, які дозволяли забезпечити постачання продовольства до десятків країн. Однак політичні суперечності та ескалація бойових дій неодноразово ставали причиною перегляду або припинення таких домовленостей.

За даними міжнародних організацій, пшениця є однією з базових продовольчих культур, від якої залежить харчова безпека мільярдів людей. Саме тому ситуація навколо чорноморського експорту розглядається не лише як регіональний конфлікт, а й як фактор, здатний вплинути на глобальну економіку. Подальший розвиток подій залежатиме від того, чи вдасться учасникам конфлікту та міжнародним посередникам знайти компроміс щодо безпеки морських перевезень.

війна в Україні, зернова криза, Олександр Габуєв, пшениця, Чорне море
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