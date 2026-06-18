ФРС зберегла ставку на першому засіданні під головуванням Кевіна Уорша: що це означає?

Федеральна резервна система США за підсумками першого засідання під головуванням нового глави регулятора Кевіна Уорша залишила базову процентну ставку без змін на рівні 3,5–3,75%. Рішення було оголошене 17 червня у Вашингтоні та відповідало очікуванням більшості економістів і фінансових ринків. Водночас основну увагу інвесторів привернула зміна риторики американського центробанку щодо подальших перспектив монетарної політики.

За підсумками засідання Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку підтвердив курс на боротьбу з інфляцією, відмовившись від сигналів про можливе швидке пом’якшення грошово-кредитної політики. Міжнародні аналітики звернули увагу, що нове формулювання заяви ФРС стало жорсткішим порівняно з попередніми комюніке, а акцент було зміщено на ризики інфляційного тиску та необхідність збереження цінової стабільності.

Однією з найбільш обговорюваних деталей стало рішення Кевіна Уорша не публікувати власний прогноз майбутньої траєкторії процентних ставок у традиційному «dot plot». За інформацією американських ЗМІ, новий глава ФРС вважає, що надмірні попередні орієнтири можуть обмежувати гнучкість регулятора та створювати для ринку хибні очікування щодо подальших рішень.

Одночасно оновлені макроекономічні прогнози ФРС продемонстрували стриманіші очікування щодо економічного зростання США на 2026 рік, тоді як інфляційні ризики залишаються підвищеними. Саме інфляція, за оцінками членів Комітету, залишається головним фактором, який стримує можливість переходу до циклу зниження ставок.

Аналітики фінансових ринків вважають, що новий стиль комунікації ФРС може збільшити невизначеність для інвесторів. Якщо за часів попереднього керівництва ринки активно орієнтувалися на майбутні сигнали регулятора, то тепер рішення можуть значно сильніше залежати від поточних макроекономічних даних, включаючи інфляцію, ситуацію на ринку праці та динаміку економічної активності.

За оцінками більшості економістів, збереження високих ставок може продовжити підтримувати прибутковість державних облігацій США та обмежувати приплив капіталу до більш ризикових активів, включаючи фондові ринки та криптовалюти. Після публікації рішення ФРС американські біржові індекси продемонстрували стриману реакцію, тоді як прибутковість короткострокових казначейських паперів залишилася поблизу максимальних рівнів за останні місяці.

Експерти також звертають увагу, що Кевін Уорш уже анонсував перегляд окремих підходів до роботи Федеральної резервної системи, включаючи політику комунікацій та використання економічних прогнозів. На думку ринку, це може означати більш консервативний підхід до монетарної політики та відмову від практики завчасного сигналізування про майбутні рішення регулятора.