Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним заздалегідь візитом. На залізничному вокзалі столиці його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Під час перебування в Києві Мерц має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Перед приїздом до столиці України німецький канцлер заявив, що найближчі тижні матимуть вирішальне значення для країни. За його словами, Німеччина продовжить підтримку України, оскільки результат війни безпосередньо пов’язаний із безпекою самої Німеччини.

«На Україну чекають вирішальні тижні. Саме тому я сьогодні прибув до Києва з таким посланням: ви можете на нас покластися», — написав Мерц. Він також наголосив, що Берлін надає допомогу не лише з міркувань солідарності, а й виходячи з власних життєво важливих інтересів.

Сибіга повідомив, що переговори Мерца із Зеленським охоплять двосторонні відносини, європейський та міжнародний порядок денний. Окрему увагу сторони планують приділити посиленню української оборони, стійкості держави та спільній безпеці Європи.

Приїзд Мерца відбувається на тлі продовження війни та дискусій у Європі щодо подальшої військової, фінансової й політичної підтримки Києва. Для Берліна одним із ключових питань залишається збереження спроможності України протистояти російській агресії та зміцнення європейської оборони.

Фрідріх Мерц очолив уряд Німеччини у травні 2025 року, ставши федеральним канцлером після парламентських виборів. До призначення на посаду він багато років очолював Християнсько-демократичний союз і був одним із найвпливовіших представників німецького консервативного табору.

Для Мерца нинішній візит до Києва є частиною політики, у межах якої Німеччина прагне відігравати центральну роль у європейській підтримці України. Подальші результати переговорів можуть визначити конкретні кроки Берліна у сфері оборони, двосторонньої співпраці та координації з європейськими партнерами.