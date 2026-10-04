Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом
2026-04-10    44

Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним заздалегідь візитом. На залізничному вокзалі столиці його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Під час перебування в Києві Мерц має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Перед приїздом до столиці України німецький канцлер заявив, що найближчі тижні матимуть вирішальне значення для країни. За його словами, Німеччина продовжить підтримку України, оскільки результат війни безпосередньо пов’язаний із безпекою самої Німеччини.

«На Україну чекають вирішальні тижні. Саме тому я сьогодні прибув до Києва з таким посланням: ви можете на нас покластися», — написав Мерц. Він також наголосив, що Берлін надає допомогу не лише з міркувань солідарності, а й виходячи з власних життєво важливих інтересів.

Сибіга повідомив, що переговори Мерца із Зеленським охоплять двосторонні відносини, європейський та міжнародний порядок денний. Окрему увагу сторони планують приділити посиленню української оборони, стійкості держави та спільній безпеці Європи.

Приїзд Мерца відбувається на тлі продовження війни та дискусій у Європі щодо подальшої військової, фінансової й політичної підтримки Києва. Для Берліна одним із ключових питань залишається збереження спроможності України протистояти російській агресії та зміцнення європейської оборони.

Фрідріх Мерц очолив уряд Німеччини у травні 2025 року, ставши федеральним канцлером після парламентських виборів. До призначення на посаду він багато років очолював Християнсько-демократичний союз і був одним із найвпливовіших представників німецького консервативного табору.

Для Мерца нинішній візит до Києва є частиною політики, у межах якої Німеччина прагне відігравати центральну роль у європейській підтримці України. Подальші результати переговорів можуть визначити конкретні кроки Берліна у сфері оборони, двосторонньої співпраці та координації з європейськими партнерами.

Андрій Сибіга, Володимир Зеленський, Київ, Німеччина, новини України, Фрідріх Мерц
Останні новини
Вайдель розкритикувала Мерца через допомогу Києву

Вайдель розкритикувала Мерца через допомогу Києву
Лідерка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель 4 жовтня розкритикувала читать далее
04-10, 12:27
Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом

Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва з читать далее
04-10, 12:24
Олена Кравець потрапила у скандал через фото з книжкою

Олена Кравець потрапила у скандал через фото з книжкою
Олена Кравець пояснила ситуацію навколо запуску її книжкового проєкту «Читуни», читать далее
03-10, 14:19
Вчені з’ясували, чому Земля і Марс утворилися по-різному

Вчені з’ясували, чому Земля і Марс утворилися по-різному
Вчені з Копенгагенського університету встановили, що Земля та Марс формувалися читать далее
03-10, 14:16
Атаки на логістику торкнулися 90% українського бізнесу

Атаки на логістику торкнулися 90% українського бізнесу
Російські атаки на склади, розподільчі центри та іншу логістичну інфраструктуру читать далее
03-10, 14:12
Яке церковне свято 4 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 4 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
4 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномученика Ієрофея, читать далее
03-10, 13:55
Weekly Digest of Events in Ukraine (September 27 – October 3, 2026): a brief overview of the main developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (September 27 – October 3, 2026): a brief overview of the main developments
The week of September 27 – October 3 was marked читать далее
03-10, 13:29
Росіяни атакували Північний міст у Києві: що відомо

Росіяни атакували Північний міст у Києві: що відомо
Вранці 3 жовтня 2026 року російські війська атакували Північний міст читать далее
03-10, 10:47
Як переслати всі листи з Укрнет на іншу пошту автоматично

Як переслати всі листи з Укрнет на іншу пошту автоматично
Користувачі UKR.NET можуть налаштувати автоматичне пересилання вхідної кореспонденції на іншу читать далее
03-10, 10:44
Євген Пронін: біографія та цікаві факти про адвоката і в.о. президента ФЛАУ

Євген Пронін: біографія та цікаві факти про адвоката і в.о. президента ФЛАУ
Євген Пронін — український адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Пронін читать далее
03-10, 10:41
Наталія Діденко: біографія та цікаві факти про синоптика

Наталія Діденко: біографія та цікаві факти про синоптика
Наталія Діденко — український синоптик, метеоролог, телеведуча, радіоведуча та письменниця, читать далее
02-10, 18:33
Яке церковне свято 3 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 3 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
3 жовтня 2026 року православна церква вшановує священномученика Діонісія Ареопагіта, читать далее
02-10, 14:49
Росія різко збільшує військові витрати у 2027 році, — Bloomberg

Росія різко збільшує військові витрати у 2027 році, — Bloomberg
Росія планує у 2027 році спрямувати на оборонні витрати 17,1 читать далее
02-10, 14:47
Стубб заявив, що Європі доведеться відновити діалог із РФ

Стубб заявив, що Європі доведеться відновити діалог із РФ
Президент Фінляндії Александер Стубб 1 жовтня заявив в інтерв’ю RTL читать далее
02-10, 10:48
Гончаренко закликав Україну домовлятися з РФ «всюди, де можливо»

Гончаренко закликав Україну домовлятися з РФ «всюди, де можливо»
Народний депутат Олексій Гончаренко на тлі нових російських ударів по читать далее
02-10, 10:45
Президент Південної Кореї пригрозив Україні «додатковими заходами»

Президент Південної Кореї пригрозив Україні «додатковими заходами»
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон 2 жовтня заявив, що читать далее
02-10, 10:42
Відстрочка через хворобу батьків: у Раді зареєстрували законопроєкт

Відстрочка через хворобу батьків: у Раді зареєстрували законопроєкт
1 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16118, читать далее
02-10, 10:40
Марат Мамбетов: біографія та цікаві факти про українського військового пілота

Марат Мамбетов: біографія та цікаві факти про українського військового пілота
Марат Мамбетов — український військовий пілот, капітан, який служив у читать далее
01-10, 17:22
Яке церковне свято 2 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 2 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
2 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномученика Кипріана, читать далее
01-10, 15:32
Замах на главу Fire Point під Києвом: Штілерман поранений

Замах на главу Fire Point під Києвом: Штілерман поранений
У четвер, 1 жовтня, під Києвом стався напад на співвласника читать далее
01-10, 15:29
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар