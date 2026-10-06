Френсіс Хальцен отримав Нобелівську премію 2026 за IceCube
2026-06-10    119

Френсіс Хальцен отримав Нобелівську премію 2026 за IceCube

Нобелівську премію з фізики за 2026 рік присудили Френсісу Хальцену за його внесок у створення гігантського нейтринного телескопа IceCube, розташованого в товщі антарктичного льоду. За допомогою цієї установки вчені змогли виявляти нейтрино надзвичайно високих енергій, що виникають під час найпотужніших космічних процесів, і досліджувати об’єкти Всесвіту, недоступні для традиційної астрономії.

IceCube розташований поблизу Південного полюса і використовує близько кілометра кубічного прозорого антарктичного льоду як середовище для реєстрації частинок. Детектори, занурені на значну глибину, фіксують слабкі спалахи світла, які виникають, коли нейтрино взаємодіють із речовиною.

Особливість нейтрино полягає в тому, що вони майже не взаємодіють із матерією. Такі частинки можуть проходити крізь величезні відстані практично без змін, тому несуть інформацію безпосередньо з місця, де були створені. Для астрофізиків це відкриває можливість досліджувати процеси, які неможливо повністю побачити за допомогою електромагнітного випромінювання.

Серед джерел нейтрино високих енергій можуть бути надзвичайно потужні космічні явища, зокрема процеси навколо чорних дір, де величезні обсяги матерії рухаються з високими швидкостями та зазнають екстремального нагрівання. Реєстрація таких частинок дає змогу пов’язувати їх із віддаленими астрофізичними джерелами та досліджувати механізми прискорення частинок у Всесвіті.

До появи нейтринної астрономії значна частина цих процесів залишалася фактично прихованою від спостережень. Оптичні телескопи залежать від світла, а інші обсерваторії працюють з різними діапазонами електромагнітного випромінювання. Нейтрино створюють інший канал отримання інформації про космос, оскільки можуть виходити з областей, звідки світло не доходить до спостерігача у звичному вигляді.

IceCube став одним із ключових інструментів нового напряму астрономії. Його детектори розподілені в антарктичному льоді на глибинах, де природне середовище забезпечує великий об’єм для реєстрації рідкісних взаємодій. Аналіз сигналів дозволяє визначати енергію частинок і напрямок, з якого вони прибули, а потім порівнювати ці дані з астрономічними спостереженнями.

Френсіс Хальцен, фізик із Вісконсинського університету в Медісоні, багато років працював над розвитком нейтринної астрономії та концепцією IceCube. Проєкт вимагав не лише створення складної системи детекторів, а й проведення масштабних робіт у винятково суворих умовах Антарктиди. Реалізація установки стала результатом міжнародної наукової співпраці.

Створення IceCube також змінило підхід до використання природного середовища у фундаментальній фізиці. Замість будівництва величезної штучної конструкції дослідники використали лід як частину самого детектора. Така концепція дала змогу охопити величезний об’єм речовини й підвищити шанси зафіксувати надзвичайно рідкісні зіткнення нейтрино.

Подальші дослідження мають визначити більше джерел космічних нейтрино та точніше встановити, які саме механізми породжують частинки найвищих енергій. Поєднання нейтринних даних із результатами гравітаційних, рентгенівських, гамма- та оптичних спостережень може сформувати більш повну картину найекстремальніших явищ у Всесвіті.

IceCube почав повномасштабну наукову роботу після завершення встановлення всіх передбачених проєктом детекторів у 2010 році. Обсерваторія стала частиною глобальної мережі багатоканальної астрономії, в якій один і той самий космічний об’єкт вивчають за різними типами сигналів. Такий підхід особливо важливий для дослідження чорних дір, наднових та інших джерел високоенергетичних частинок.

IceCube, астрофізика, нейтрино, Френсіс Хальцен, чорна діра
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