Франція затримала російський танкер біля берегів Сицилії
2026-25-06    129

Франція затримала російський танкер біля берегів Сицилії

Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver, який, за даними французької влади, належить до так званого тіньового флоту Росії. Судно було перехоплене 24 червня поблизу узбережжя Сицилії під час рейсу з російського порту Приморськ до Сінгапуру. Про операцію повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

За словами французького лідера, танкер перебував під санкціями та підозрюється у порушенні норм міжнародного морського права. Макрон заявив, що Франція продовжить брати участь у боротьбі з механізмами обходу міжнародних санкцій, які використовуються для експорту російської нафти. «Ми не дозволимо тіньовому флоту уникати санкцій та фінансувати воєнні зусилля Росії. Європа рішуче налаштована», – написав президент Франції.

За інформацією європейських медіа, Deliver здійснював рейс під прапором Камеруну. Маршрут судна пролягав із порту Приморськ у Ленінградській області, одного з найбільших центрів експорту російської нафти через Балтійське море, до Сінгапуру. Саме азійські напрямки останніми роками стали ключовими для російського нафтового експорту після запровадження санкцій ЄС, Великої Британії та країн G7.

Операція Франції стала черговим епізодом посилення контролю за діяльністю суден, які західні держави пов’язують із тіньовим флотом Росії. Цей термін використовується щодо мережі танкерів, які можуть перевозити нафту в обхід санкційних обмежень, змінювати прапори, власників або операторів для приховування походження вантажів і маршрутів постачання.

Макрон окремо звернув увагу, що затримання Deliver відбулося невдовзі після аналогічних дій Великої Британії щодо іншого судна, яке також підозрювали у причетності до схем обходу санкцій. Координація між європейськими країнами щодо моніторингу морських перевезень стала одним із напрямків санкційної політики після запровадження цінової стелі на російську нафту.

Останніми місяцями Європейський Союз розширив перелік санкцій проти судноплавних компаній і танкерів, які можуть бути задіяні в транспортуванні російських енергоносіїв. До санкційних пакетів дедалі частіше включаються не лише власники суден, а й компанії-оператори, страхові структури та посередники, які забезпечують роботу логістичних ланцюгів.

Експерти енергетичного ринку зазначають, що посилення контролю за тіньовим флотом може ускладнити логістику російського нафтового експорту та збільшити витрати на транспортування. Водночас Росія продовжує переорієнтовувати постачання нафти на країни Азії, використовуючи альтернативні маршрути та флот суден, які не співпрацюють із західними страховими та фінансовими інституціями.

Наразі французька влада не оприлюднила додаткових деталей щодо подальшої долі танкера Deliver, результатів перевірки вантажу або можливих юридичних процедур щодо судна. Розслідування обставин його діяльності триває.

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