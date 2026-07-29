Франція та Іспанія борються з рекордними лісовими пожежами

Франція та Іспанія продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які охопили сотні тисяч гектарів на тлі тривалих хвиль екстремальної спеки. У Франції пожежі стали наймасштабнішими з часів завершення Другої світової війни, тоді як уряд Іспанії вперше в історії країни запровадив загальнонаціональний надзвичайний стан через поширення вогню. Загалом із небезпечних районів двох держав евакуювали понад 300 тисяч людей.

Найскладніша ситуація у Франції склалася на південному заході країни. За офіційними даними, вогонь уже знищив понад 116 тисяч гектарів лісів та природної рослинності. Лише між Бордо та Атлантичним узбережжям вигоріло близько 42 тисяч гектарів. Із районів, які опинилися під загрозою, включно із західними передмістями Бордо, евакуювали від 197 до 220 тисяч жителів.

Міністр внутрішніх справ Франції заявив, що ця евакуація може стати найбільшою у мирний час за всю історію країни. У низці прибережних населених пунктів люди залишали небезпечні території на човнах після того, як полум’я наблизилося до житлових кварталів та транспортної інфраструктури.

Французькі рятувальники вперше зафіксували утворення так званих «вогняних хмар» — грозових хмар, які виникають через інтенсивне нагрівання повітря, дим і попіл. За словами представника пожежної служби Еріка Брокарді, такі атмосферні явища створюють потужні локальні вітри та можуть провокувати блискавки, що спричиняють нові осередки займання. Це значно ускладнює прогнозування напрямку поширення полум’я та роботу пожежних підрозділів.

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Бордо та антикризовий штаб, де заявив, що найближчі тижні залишатимуться складними через погодні умови. Для боротьби зі стихією уряд залучив понад 1,5 тисячі військовослужбовців, важку інженерну техніку, спеціальні пожежні літаки, а також військово-транспортний літак Airbus A400M Atlas, який використовується для підтримки рятувальної операції.

В Іспанії ситуація також залишається критичною. Кабінет міністрів уперше в історії країни оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан через масштабні природні пожежі. Найбільше постраждала провінція Авіла, де вогонь охопив близько 50 тисяч гектарів. Загалом із початку року в країні вигоріло приблизно 130 тисяч гектарів лісів, що майже на третину перевищує середній багаторічний показник.

З центральних регіонів Іспанії, включаючи провінції Авіла та Толедо, евакуювали від 70 до 115 тисяч людей. Прем’єр-міністр Педро Санчес повідомив, що тимчасове зниження температури дало пожежним можливість частково локалізувати окремі осередки займання. Водночас глава МВС Фернандо Гранде-Марласка попередив, що нова хвиля спеки може знову різко погіршити ситуацію.

За оцінками метеорологів, тривалі періоди аномально високих температур висушили значні площі лісів у Західній Європі, зробивши їх надзвичайно вразливими до займання. Найближчими днями в окремих регіонах Франції та Іспанії температура повітря може знову перевищити 40 градусів, що створює ризик виникнення нових великих пожеж.

У зв’язку з масштабами стихійного лиха Європейський Союз активував Механізм цивільного захисту. Для допомоги пожежним службам Франції та Іспанії інші держави-члени ЄС направили 13 спеціалізованих пожежних літаків і чотири гелікоптери. Європейські служби цивільного захисту координують розподіл авіації та особового складу між найбільш постраждалими районами, щоб не допустити подальшого поширення вогню.