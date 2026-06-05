Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026

Збірна Франції зазнала несподіваної поразки від Кот-д’Івуару в товариському матчі напередодні старту чемпіонату світу 2026 року. Зустріч, яка відбулася 4 червня в Нанті на стадіоні «Ля Божуар», завершилася перемогою африканської команди з рахунком 2:1. Для Кот-д’Івуару цей результат став однією з найгучніших перемог останніх років над одним із фаворитів майбутнього мундіалю.

Французи відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині відзначився Райан Шеркі, який скористався передачею Ібрагіма Конате та вивів команду Дідьє Дешама вперед. До перерви збірна Франції контролювала перебіг гри та володіла територіальною перевагою, однак після відпочинку ситуація на полі змінилася.

Ключовим моментом матчу став швидкий гол захисника Гели Дуе на 53-й хвилині. Футболіст, який є братом французького захисника Дезіре Дуе, зрівняв рахунок та повернув інтригу у протистояння. Ця дуель братів опинилася в центрі уваги футбольних уболівальників, оскільки гравці представляють різні національні збірні на міжнародному рівні.

Після пропущеного м’яча Франція намагалася повернути контроль над грою, однак захист Кот-д’Івуару діяв організовано та не дозволяв супернику створювати велику кількість небезпечних моментів. Попри перевагу французів у володінні м’ячем, африканська команда ефективно використовувала свої контратаки та шукала можливості для вирішального удару.

Переможний гол був забитий на 84-й хвилині. Автором м’яча став Амад Діалло, який скористався своїм шансом і приніс Кот-д’Івуару сенсаційну перемогу. Після другого пропущеного гола французи кинулися рятувати матч, але часу для зміни результату вже не вистачило. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2:1 на користь гостей.

Поразка стала несподіванкою з огляду на статус французької збірної. Команда Дідьє Дешама входить до числа головних претендентів на перемогу на чемпіонаті світу 2026 року та вважається одним із найсильніших колективів планети. До матчу з Кот-д’Івуаром французи підходили після успішної серії товариських зустрічей та кваліфікаційних матчів, що лише підсилювало їхній статус фаворита.

Для Кот-д’Івуару ця перемога має особливе значення напередодні світової першості. Африканська команда отримала важливий психологічний імпульс перед турніром і продемонструвала здатність конкурувати з найсильнішими збірними світу. Успіх над Францією може додати впевненості команді під час виступу на чемпіонаті світу, де їй доведеться зіткнутися з серйозною конкуренцією вже на груповому етапі.

Обидві збірні невдовзі розпочнуть виступи на ЧС-2026. Франція розглядатиме цю поразку як серйозний сигнал перед стартом турніру, тоді як Кот-д’Івуар отримав можливість заявити про свої амбіції ще до початку офіційних матчів світової першості. Результат у Нанті став одним із найрезонансніших футбольних сюрпризів останніх днів та привернув увагу вболівальників далеко за межами Франції та Африки.