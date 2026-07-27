Франція розкритикувала США після голосування в ООН щодо Тюрка
2026-27-07    136

Франція розкритикувала США після голосування в ООН щодо Тюрка

Постійне представництво Франції при ООН 25 липня розкритикувало позицію США після голосування Генеральної Асамблеї ООН щодо продовження мандата верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Вашингтон проголосував проти продовження його повноважень, тоді як більшість країн-членів підтримали рішення залишити австрійського юриста на посаді ще на чотири роки.

У французькому представництві заявили, що США опинилися в одній групі з країнами, які виступили проти рішення Генасамблеї. «Колись США були прикладом дотримання прав людини. Але тепер це вже не так. Сьогодні вони перебувають в ізоляції разом із Північною Кореєю, Нікарагуа, Малі та Росією», — йдеться у повідомленні дипломатичного представництва Франції в соцмережі X.

24 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про продовження повноважень Фолькера Тюрка. За нього проголосували 144 країни, проти виступили 10 держав, ще 13 утрималися. Серед країн, які не підтримали продовження мандата, були США, Росія, Ізраїль, Малі, Нігер, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Нікарагуа та Тринідад і Тобаго.

Генеральна Асамблея також відхилила альтернативні пропозиції, зокрема ініціативу Росії продовжити повноваження Тюрка лише до кінця 2026 року та пропозицію США відкласти голосування.

Фолькер Тюрк очолив Управління Верховного комісара ООН з прав людини у 2022 році після призначення генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. До цього він працював у системі ООН, зокрема обіймав посаду помічника генерального секретаря з питань стратегічної координації.

Під час роботи на посаді верховного комісара Тюрк неодноразово висловлював позицію щодо порушень прав людини у зонах конфліктів. Він критикував дії Росії після повномасштабного вторгнення в Україну та закликав проводити міжнародні розслідування можливих порушень гуманітарного права.

Водночас діяльність Тюрка також викликала критику з боку окремих держав та організацій. Представники Ізраїлю заявляли про незгоду з його оцінками ситуації на Близькому Сході. Росія звинувачувала верховного комісара у політичній упередженості та заявляла про «безпідставні звинувачення» на адресу Москви.

Правозахисна організація UN Watch раніше критикувала Тюрка за підхід до оцінки ситуації з правами людини у різних країнах. Організація заявляла, що він недостатньо жорстко реагував на окремі випадки порушень у низці держав, водночас активно критикуючи демократичні країни.

Голосування відбулося на тлі змін у відносинах США з міжнародними організаціями. Адміністрація США скоротила фінансування окремих структур ООН та переглянула участь країни у низці міжнародних механізмів. Критики такого підходу заявляють, що це може послабити вплив Вашингтона у глобальних інституціях, тоді як прихильники вважають такі кроки необхідними для реформування міжнародних організацій.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував продовжити мандат Тюрка після завершення його першого терміну у жовтні. В ООН заявили, що процедура відповідала встановленим правилам. Якщо Тюрк завершить другий чотирирічний термін, він стане першим верховним комісаром ООН з прав людини, який обійматиме посаду два повні строки з моменту створення цієї інституції у 1993 році.

Антоніу Гутерріш, верховний комісар ООН, Генеральна Асамблея ООН, глобальна безпека, голосування ООН, дипломатичний конфлікт, зовнішня політика, Ізраїль, міжнародна дипломатія, міжнародне право, міжнародні організації, ООН, політика США, права людини, правозахист, Росія, санкції, США, Фолькер Тюрк, Франція
Останні новини
Василь Гончарук: біографія та цікаві факти про організатора кривавої виставки

Василь Гончарук: біографія та цікаві факти про організатора кривавої виставки
Василь Гончарук — український громадський діяч, керівник громадських організацій та читать далее
27-07, 15:29
Пенсії у серпні перерахують частині пенсіонерів

Пенсії у серпні перерахують частині пенсіонерів
У серпні 2026 року частина пенсіонерів автоматично отримає підвищення виплат читать далее
27-07, 12:08
Британська розвідка заявила про можливі провокації РФ проти НАТО

Британська розвідка заявила про можливі провокації РФ проти НАТО
Британська розвідка попереджає про можливість нових провокацій Росії проти країн читать далее
27-07, 11:30
Життя родини Януковича в РФ: що відомо про активи та оточення

Життя родини Януковича в РФ: що відомо про активи та оточення
Журналісти оприлюднили нові дані про життя колишнього президента України Віктора читать далее
27-07, 11:27
Катерина Шалупня: біографія та цікаві факти про юристку

Катерина Шалупня: біографія та цікаві факти про юристку
Катерина Сергіївна Шалупня — українська юристка, начальниця юридичного відділу Секретаріату читать далее
27-07, 11:24
Які професії найбільш затребувані на ринку праці України та кого шукатимуть у майбутньому

Які професії найбільш затребувані на ринку праці України та кого шукатимуть у майбутньому
Український ринок праці у 2026 році продовжує перебудовуватися під впливом читать далее
27-07, 11:21
Україна та США готують пропозиції РФ щодо припинення атак

Україна та США готують пропозиції РФ щодо припинення атак
Україна та США обговорювали нові пропозиції щодо можливого припинення повітряних читать далее
27-07, 11:18
Франція розкритикувала США після голосування в ООН щодо Тюрка

Франція розкритикувала США після голосування в ООН щодо Тюрка
Постійне представництво Франції при ООН 25 липня розкритикувало позицію США читать далее
27-07, 11:15
Світовий попит на кавуни зростає через нові сорти та експорт

Світовий попит на кавуни зростає через нові сорти та експорт
Світовий ринок кавунів демонструє стале зростання попиту завдяки селекції нових читать далее
27-07, 10:25
У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців

У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців
У Польщі за перше півріччя 2026 року зафіксували зростання кількості читать далее
27-07, 10:17
Мобілізація стане головним завданням нового керівництва ЗСУ, — Зеленський

Мобілізація стане головним завданням нового керівництва ЗСУ, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовим завданням нового військового керівництва читать далее
27-07, 09:49
ВООЗ нагадала про важливість щоденної фізичної активності

ВООЗ нагадала про важливість щоденної фізичної активності
Недостатня фізична активність залишається одним із головних факторів ризику для читать далее
26-07, 18:45
Китайський гороскоп на серпень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на серпень 2026 року для всіх знаків
Серпень 2026 року в китайському гороскопі стане періодом практичних рішень, читать далее
26-07, 18:36
Гороскоп на серпень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на серпень 2026 для всіх знаків зодіаку
Серпень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
26-07, 18:30
«Одіссея» Крістофера Нолана розділила критиків

«Одіссея» Крістофера Нолана розділила критиків
Новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея», світова прем'єра якого відбулася 17 читать далее
26-07, 18:27
«Історія іграшок 5» стала найкасовішим фільмом 2026 року

«Історія іграшок 5» стала найкасовішим фільмом 2026 року
Анімаційний фільм «Історія іграшок 5» від студії Pixar менш ніж читать далее
26-07, 18:24
Яке церковне свято 27 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 27 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
27 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять великомученика і читать далее
26-07, 16:59
Із серпня для ФОП зміняться правила роботи: нові ліміти, звітність і вимоги

Із серпня для ФОП зміняться правила роботи: нові ліміти, звітність і вимоги
Із 1 серпня 2026 року для фізичних осіб-підприємців в Україні читать далее
26-07, 16:46
Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел

Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел
Американський режисер, сценарист і продюсер Чак Рассел помер у віці читать далее
26-07, 11:10
Олександр Хижняк: біографія та цікаві факти про українського боксера

Олександр Хижняк: біографія та цікаві факти про українського боксера
Олександр Хижняк — український боксер, один із найтитулованіших представників аматорського читать далее
26-07, 11:08
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026