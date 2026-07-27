Франція розкритикувала США після голосування в ООН щодо Тюрка

Постійне представництво Франції при ООН 25 липня розкритикувало позицію США після голосування Генеральної Асамблеї ООН щодо продовження мандата верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Вашингтон проголосував проти продовження його повноважень, тоді як більшість країн-членів підтримали рішення залишити австрійського юриста на посаді ще на чотири роки.

У французькому представництві заявили, що США опинилися в одній групі з країнами, які виступили проти рішення Генасамблеї. «Колись США були прикладом дотримання прав людини. Але тепер це вже не так. Сьогодні вони перебувають в ізоляції разом із Північною Кореєю, Нікарагуа, Малі та Росією», — йдеться у повідомленні дипломатичного представництва Франції в соцмережі X.

24 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про продовження повноважень Фолькера Тюрка. За нього проголосували 144 країни, проти виступили 10 держав, ще 13 утрималися. Серед країн, які не підтримали продовження мандата, були США, Росія, Ізраїль, Малі, Нігер, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Нікарагуа та Тринідад і Тобаго.

Генеральна Асамблея також відхилила альтернативні пропозиції, зокрема ініціативу Росії продовжити повноваження Тюрка лише до кінця 2026 року та пропозицію США відкласти голосування.

Фолькер Тюрк очолив Управління Верховного комісара ООН з прав людини у 2022 році після призначення генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. До цього він працював у системі ООН, зокрема обіймав посаду помічника генерального секретаря з питань стратегічної координації.

Під час роботи на посаді верховного комісара Тюрк неодноразово висловлював позицію щодо порушень прав людини у зонах конфліктів. Він критикував дії Росії після повномасштабного вторгнення в Україну та закликав проводити міжнародні розслідування можливих порушень гуманітарного права.

Водночас діяльність Тюрка також викликала критику з боку окремих держав та організацій. Представники Ізраїлю заявляли про незгоду з його оцінками ситуації на Близькому Сході. Росія звинувачувала верховного комісара у політичній упередженості та заявляла про «безпідставні звинувачення» на адресу Москви.

Правозахисна організація UN Watch раніше критикувала Тюрка за підхід до оцінки ситуації з правами людини у різних країнах. Організація заявляла, що він недостатньо жорстко реагував на окремі випадки порушень у низці держав, водночас активно критикуючи демократичні країни.

Голосування відбулося на тлі змін у відносинах США з міжнародними організаціями. Адміністрація США скоротила фінансування окремих структур ООН та переглянула участь країни у низці міжнародних механізмів. Критики такого підходу заявляють, що це може послабити вплив Вашингтона у глобальних інституціях, тоді як прихильники вважають такі кроки необхідними для реформування міжнародних організацій.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував продовжити мандат Тюрка після завершення його першого терміну у жовтні. В ООН заявили, що процедура відповідала встановленим правилам. Якщо Тюрк завершить другий чотирирічний термін, він стане першим верховним комісаром ООН з прав людини, який обійматиме посаду два повні строки з моменту створення цієї інституції у 1993 році.