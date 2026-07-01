Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
2026-01-07    117

Франція розгромила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Франції в ніч на 1 липня здобула впевнену перемогу над Швецією з рахунком 3:0 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Головним героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль, а ще один м’яч забив Бредлі Баркола. Завдяки цій перемозі команда Дідьє Дешама вийшла до 1/8 фіналу турніру, де зустрінеться зі збірною Парагваю.

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Французи з перших хвилин взяли гру під свій контроль, регулярно створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. Уже на 20-й хвилині Мбаппе вразив ворота після виходу сам на сам із голкіпером, однак арбітри зафіксували офсайд, і взяття воріт не було зараховане. Попри це тиск чинних віцечемпіонів світу не слабшав. Сам Мбаппе двічі влучав у каркас воріт, а Мікаель Олісе був близьким до гола після удару через себе та ще однієї спроби здалеку, однак шведів рятував воротар Віделль Зеттерстрем.

Перевага Франції матеріалізувалася наприкінці першого тайму. Після розіграшу кутового м’яч опинився у штрафному майданчику, де Мбаппе потужним ударом під праву стійку відкрив рахунок. Гол став логічним підсумком тотального домінування французької команди, тоді як Швеція до перерви змогла відповісти лише неточним дальнім ударом у компенсований час.

На початку другої половини зустрічі команда Дешама подвоїла свою перевагу. Мікаель Олісе віддав точну передачу на Бредлі Баркола, який ефектним ударом відправив м’яч у верхній кут воріт. Після другого пропущеного гола шведська збірна намагалася активізуватися, однак Франція продовжувала контролювати темп гри, створюючи нові небезпечні моменти. Голкіпер скандинавів ще кілька разів рятував свою команду, але уникнути розгрому не вдалося.

Остаточний рахунок встановив Мбаппе, який скористався ще однією блискучою передачею Олісе, швидко зорієнтувався у штрафному майданчику та точним ударом оформив дубль. Для Олісе це стали друга результативна передача в матчі та вже п’ятий асист на чемпіонаті світу, що дозволяє йому залишатися серед найкращих плеймейкерів турніру.

Перемога над Швецією підтвердила статус Франції як одного з головних претендентів на титул. Команда Дідьє Дешама продемонструвала високий рівень організації гри, ефективну реалізацію моментів та надійну гру в обороні, не дозволивши супернику створити реальну загрозу своїм воротам. Водночас збірна Швеції завершила виступ на турнірі, не зумівши нав’язати боротьбу одному з фаворитів світової першості.

У 1/8 фіналу чемпіонату світу Франція зустрінеться зі збірною Парагваю. Для французької команди це стане наступним кроком у боротьбі за третій титул чемпіона світу в історії. Мбаппе після дубля зміцнив свої позиції серед найкращих бомбардирів турніру, а взаємодія атакувальної лінії з Олісе та Барколою вкотре продемонструвала високу результативність французького нападу.

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