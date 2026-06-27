Франція розгромила Норвегію, Сенегал зберіг шанси на плей-оф ЧС-2026

Збірна Франції впевнено перемогла Норвегію з рахунком 4:1, а Сенегал розгромив Ірак — 5:0 у матчах заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2026, які відбулися 26 червня у Фоксборо та Торонто. За підсумками ігрового дня французи завершили виступ у групі на першому місці, а збірна Сенегалу зберегла можливість вийти до 1/8 фіналу через рейтинг команд, що посіли треті місця.

Центральний матч групи відбувся у Фоксборо поблизу Бостона, де Франція та Норвегія перед стартовим свистком мали по шість очок. Перед грою обговорювалася ймовірність того, що переможець квартету може отримати складнішого суперника вже на стадії плей-оф. Попри це французька команда виставила основний склад, тоді як норвежці провели масштабну ротацію. На лаві запасних залишився Ерлінг Голанд, а тренерський штаб змінив десятьох футболістів порівняно з попереднім поєдинком.

Франція скористалася кадровими змінами суперника вже на старті зустрічі. Усман Дембеле оформив хет-трик протягом перших 32 хвилин, встановивши найшвидший подібний результат на чемпіонатах світу з 1954 року. Для володаря «Золотого м’яча» це стали перші голи на великих міжнародних турнірах, а загалом на мундіалі він уже відзначився чотири рази та увійшов до числа претендентів на звання найкращого бомбардира турніру.

Норвегія змогла відповісти лише одним голом, який на 21-й хвилині забив Тело Осгор. На початку другого тайму команда отримала шанс скоротити відставання після призначення пенальті за фол Тео Ернандеса на Оскарі Боббі, однак Йорген Ларсен не зміг переграти воротаря Майка Меньяна. У компенсований час остаточний рахунок встановив Дезіре Дуе — 4:1.

Паралельний матч у Торонто визначав долю Сенегалу та Іраку, які після двох турів не мали жодного набраного очка. Африканська команда відкрила рахунок уже на четвертій хвилині завдяки голу Хабіба Діарри, а незабаром отримала чисельну перевагу після прямої червоної картки захиснику Іраку Ребіну Сулаці.

Після перерви Сенегал повністю контролював перебіг зустрічі. Папе Гуйє оформив дубль, ще по одному м’ячу забили Ісмаїла Сарр та Іліман Ндіає. Підсумковий рахунок 5:0 дозволив сенегальцям завершити груповий етап із трьома очками та різницею м’ячів 8:6.

Підсумкове розташування команд у групі гарантувало Франції вихід до плей-оф з першого місця. Сенегал, посівши третю сходинку, продовжує боротьбу за одну з путівок до 1/8 фіналу серед найкращих команд, які фінішували третіми. Остаточна доля збірної залежатиме від результатів матчів в інших групах. Для Іраку поразка означає завершення виступу на турнірі без набраних очок. Команда досі не здобула жодного пункту за всю історію своїх виступів на чемпіонатах світу.

Підсумкова турнірна таблиця групи I на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після завершення всіх матчів групового етапу виглядає так:

М Команда І В Н П М’ячі О Статус 1 Франція 3 3 0 0 10:2 9 Вихід в 1/16 фіналу 2 Норвегія 3 2 0 1 8:7 6 Вихід в 1/16 фіналу 3 Сенегал 3 1 0 2 8:6 3 Очікує рейтинг 3-х місць 4 Ірак 3 0 0 3 1:12 0 Завершив виступи

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