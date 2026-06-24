Франція пережила найспекотніший день з 1947 року: температура сягнула 44,3°C

У Франції 23 червня зафіксували найспекотніший день за всю історію сучасних метеорологічних спостережень, що ведуться з 1947 року. Рекордні температури були зареєстровані одразу на 339 метеостанціях по всій країні, а в окремих регіонах стовпчики термометрів піднялися вище 44°C. Найвищий показник зафіксували в муніципалітеті Піссос у департаменті Ланди, де повітря прогрілося до 44,3°C.

Екстремальна спека охопила насамперед західну частину країни. У департаменті Вандея температура досягла 44°C, а в низці інших населених пунктів перевищила 43°C. Погодні рекорди були оновлені в Луара-Атлантиці, Шаранті, Мен і Луарі, Жиронді та ще низці територій, де подібні показники раніше ніколи не фіксувалися за весь період інструментальних спостережень.

Високі температури торкнулися також центрально-західних і південних регіонів Франції. Аномальна спека спостерігалася в районі Тулузи, По та інших міст, де денні максимуми суттєво перевищили багаторічні кліматичні норми. Навіть Бретань і Нормандія, які традиційно характеризуються помірнішим морським кліматом, зіткнулися з температурою понад 40°C, що стало безпрецедентною подією для цих регіонів.

Через небезпечні погодні умови влада оголосила червоний рівень метеорологічної небезпеки у 58 департаментах країни. Такий рівень попередження застосовується під час явищ, що становлять серйозну загрозу для життя і здоров’я населення та можуть впливати на роботу транспорту, систем охорони здоров’я й енергетичної інфраструктури. Місцевим жителям рекомендують уникати перебування під прямим сонцем у денні години, стежити за водним балансом і приділяти особливу увагу дітям, літнім людям та особам із хронічними захворюваннями.

За оцінками метеорологів, нинішня хвиля спеки стала однією з найекстремальніших за весь час ведення спостережень у Франції. Масове оновлення температурних максимумів на сотнях метеостанцій свідчить про винятковий масштаб явища, яке одночасно охопило значну частину території країни. Подібні погодні умови можуть створювати додаткові ризики виникнення лісових пожеж, погіршення якості повітря та зростання навантаження на системи електропостачання через активне використання кондиціонерів.

Фахівці продовжують моніторинг ситуації та прогнозують, що високі температури можуть зберігатися ще певний час у низці регіонів. Водночас кліматологи звертають увагу на тенденцію до збільшення частоти та інтенсивності теплових хвиль у Європі, що останніми роками дедалі частіше призводить до оновлення історичних температурних рекордів і потребує адаптації інфраструктури до нових кліматичних умов.