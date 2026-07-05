Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
2026-05-07    142

Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Збірна Франції в ніч на 5 липня здобула перемогу над Парагваєм з рахунком 1:0 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, який відбувся у Філадельфії. Єдиний гол у зустрічі забив Кіліан Мбаппе, реалізувавши пенальті в середині другого тайму. Команда Дідьє Дешама забезпечила собі вихід до чвертьфіналу мундіалю, де зустрінеться зі збірною Марокко, яка раніше впевнено переграла Канаду.

В тему: ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

Перший тайм пройшов за помітної територіальної переваги французької команди. Франція контролювала м’яч 81% ігрового часу, однак така статистика не трансформувалася у реальні гольові моменти. До перерви футболісти завдали п’ять ударів по воротах суперника, але жоден із них не влучив у площину. Парагвай відповів двома ударами, які також не створили серйозної небезпеки для французького голкіпера.

Особливу увагу захисники Парагваю приділили Кіліану Мбаппе. Нападник неодноразово опинявся під жорсткою опікою суперників і кілька разів зазнавав порушень правил. В одному з епізодів у середині першого тайму після фолу Андрес Кубас штовхнув форварда, а той відповів аналогічною дією вже після свистка арбітра. Інцидент завершився короткою суперечкою між футболістами без дисциплінарних санкцій.

Після перерви Франція збільшила тиск. На 54-й хвилині Ману Коне завдав небезпечного удару, однак воротар Парагваю Роберто Фернандес Гілл упорався із загрозою. Вирішальний епізод стався на 64-й хвилині, коли Дезіре Дуе прорвався до штрафного майданчика, змусивши суперника порушити правила. Арбітр призначив пенальті, який безпомилково реалізував Кіліан Мбаппе.

Цей гол став для капітана французької збірної сьомим на чемпіонаті світу-2026. За кількістю забитих м’ячів на турнірі він зрівнявся з Ліонелем Мессі, який також має сім результативних ударів. Таким чином Мбаппе продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира нинішнього мундіалю.

Після пропущеного гола Парагвай активізувався, однак створити достатньо моментів для порятунку матчу не зміг. Наприкінці зустрічі французи були ближчими до другого гола. Мбаппе міг оформити дубль, але Гілл парирував його удар, а вже у компенсований час голкіпер здійснив подвійний сейв, зберігши мінімальний рахунок.

Перемога дозволила команді Дідьє Дешама продовжити боротьбу за титул чемпіона світу. Наступним суперником французів стане збірна Марокко, яка першою гарантувала собі місце у чвертьфіналі після перемоги над Канадою з рахунком 3:0. Майбутній поєдинок стане одним із центральних протистоянь стадії плей-оф, адже Марокко вдруге поспіль демонструє високий рівень гри на світовій першості, а Франція залишається одним із головних претендентів на трофей.

Для Парагваю виступ на чемпіонаті світу завершився на стадії 1/8 фіналу. Команда змогла стримувати фаворита протягом більшої частини матчу, однак не використала власні можливості в атаці й поступилася після єдиного точного удару з одинадцятиметрової позначки.

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