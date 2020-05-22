Пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром

Главное: В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу расстрелял семерых друзей. Ему грозит пожизненное заключение.

Детали: Как сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области, в районе часа ночи 22 мая у частных прудов в с. Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор, в ходе конфликтной ситуации с неизвестными осуществил несколько выстрелов из охотничьего ружья, вследствие чего смертельные огнестрельных ранения получили семеро человек.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, все участники трагедии были старыми друзьями и уже не первый раз собирались на этом пруду, чтобы порыбачить. Всего, по данным следствия, их было девятеро, включая арендатора 3. 1962 г. р.

После совместного распития спиртных напитков шестеро рыбаков пошли спать в стоящем на берегу сарайчике. Еще двое остались распивать спиртные напитки с подозреваемым — профессиональным охотником. Около 1 часа ночи он на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».

«Сначала он убил двоих, которые находились рядом с ним. Затем начал расстреливать спящих», — рассказал Геращенко, добавив, что таким образом он успел убить семерых. Еще один пострадавший, услышав выстрелы, успел скрыться в лесу и выйдя в село вызвать полицию.

Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве двух и более лиц. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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