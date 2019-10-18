На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми

В четверг днем, 17 октября, на 126-м км автодороги «Харьков ‒ Красноград ‒ Перещепино» произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там грузовой автомобиль MAN на скорости врезался в стоявший на обочине ВАЗ.

Как передает пресс-служба полиции Харьковской области, в результате инцидента погиб 29 летний водитель легковушки, а его 22-летняя жена и ребенок 2019 г.р. получили травмы и были госпитализированы в больницу Новомосковска (Днепропетровская область).

В свою очередь, 51-летнего пассажира ВАЗа и 35-летнего водителя грузовика увезли на обследование в больницу Краснограда.

На месте происшествия работали спасатели, медики и следственно-оперативная группа. По факту ДТП со смертельным исходом начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», на Киевщине легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру.

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