Подростки-экстремалы прыгали под колеса поезда метро в Киеве

Группа подростков прыгала под поезда Киевского метрополитена. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил очевидец Алексей Масловец.
На фотографиях, опубликованных пользователем, видно, как двое подростков бегают по нише между рельсами одной из станций метро. Один из снимков сделан прямо перед приближающимся поездом.
В комментариях к записи автор также рассказал, что нарушители правил в конечном итоге были избиты сумкой одной из пассажирок.
Как сообщала «Фраза», летом 2014 года в киевском метро 15-летний «зацепер» получил тяжелые травмы, сорвавшись с вагона.