В Киеве водитель автобуса, перевозившего школьников, умер на ходу

Сегодня, 15 июня, в районе центрального железнодорожного вокзала в Киеве произошло ДТП с участием автобуса с детьми. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, водитель автобуса умер за рулем.

Как сообщает «Информатор», водителю стало плохо прямо на ходу, после чего он упал на руль и потерял сознание. В итоге останавливать транспорт с 25 детьми на борту пришлось учителю, ехавшему вместе с ними. Перед этим неуправляемый автобус успел задеть Chevrolet Lacetti.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщала «Фраза», в конце 2010 года в Кременчуге Полтавской области водитель маршрутного такси, перевозившего пассажиров, умер за рулем.

10 января 2012 года 56-летний гражданин Молдовы, водитель рейсового автобуса «Бельце — Киев» умер во время остановки автобуса на автовокзале в Виннице.

В мае 2018 года в Житомирской области от сердечного приступа на 38 году жизни умер судья Соломенского районного суда Александр Бобровник. По данным СМИ, он умер за рулем собственного автомобиля.