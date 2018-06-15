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После аварийной посадки в аэропорту «Киев» людям пришлось самим эвакуироваться и два часа ждать помощи и воды

После аварийной посадки в аэропорту «Киев» людям пришлось самим эвакуироваться и два часа ждать помощи и воды

Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского был закрыт в ночь на 15 июня из-за аварии самолета при посадке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

В частности, как сообщается, вечером 14 июня из-за сильного дождя, сопровождавшегося порывами ветра, самолет компании Bravo Airways Анталия-Киев во время посадки и торможения развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

На борту находилось 169 пассажиров. Все они были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

В итоге аэропорт был закрыт около трех часов.

Как сообщает avianews.com со ссылкой на очевидца происшествия Ростика Данилейко, шасси самолета не выдержали и он сел на брюхо. Людям пришлось эвакуироваться по надувным трапам.

Как сообщил участник рейса Юрий Дубенец на своей странице в Facebook, люди остались живы «исключительно усилиями экипажа» и были эвакуированы в багажное отделение аэропорта.

Другая пассажирка в комментарии espreso.tv рассказала, что несмотря на сильный дождь посадка была разрешена. В итоге «самолет во время приземления рухнул на правое крыло, начал дымиться, поотрывало некоторые сиденья, ремни». Несмотря на требования стюардесс не двигаться и оставаться на своих местах, пассажиры начали выбегать из самолета. «Потом пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез пассажиров в терминал», — рассказала женщина.

По ее словам, первоначально багаж получили лишь 5% пассажиров, а воду людям в терминале дали через два часа после аварийного приземления самолета.

Другая пассажирка, Юлия, в комментарии 112.ua рассказала, что пассажиры, которые сидели у крыла, видели перед посадкой дым. Потом самолет начало сильно трусить. По ее словам, «все летали со стороны в сторону», потом «мы выехали за границу полосы на поле, начали стороной ехать. Крыло начало цеплять землю, отвалились колеса. Пошел едкий дым, очень сильный».

Также очевидец аварии рассказала, что пассажиры самостоятельно открыли двери в самолете, чтобы его покинуть, так как стюардессы не торопились этого делать. «Мы выдрали двери передние возле их кабины и начали выбегать, — рассказывает Юлия. — Эвакуации вообще не было. Свои ноги, сами. У нас не выпали ни маски, ни жилеты. Мы выломали дверь, нам сказали бегите куда можете, прыгайте».

Скорая помощь, по словам очевидицы приехала лишь спустя два часа.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года в аэропорту «Киев» за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Москва — Киев. Никто не пострадал.

Тэги: Киев, авария, самолет, происшествие, аэропорт, посадка

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