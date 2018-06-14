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Американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности

Американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности

Американец угостил близких друзей блюдом, приготовленным из мяса собственной ноги. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом мужчина под ником IncrediblyShinyShart рассказал на страницах социального сервиса Reddir.

Как сообщает Vice, это произошло после того, как он попал в ДТП на мотоцикле. В результате столкновения с автомобилем нога пострадавшего оказалась повреждена до такой степени, что было очевидно, что он никогда больше не сможет на ней ходить. На вопрос доктора, согласен ли он на ампутацию, мужчина попросил забрать ее с собой.

В интервью изданию IncrediblyShinyShart рассказал, что изначально думал сделать из ноги что-то типа чучела, которое бы стояло возле двери в качестве светильника или какой-нибудь подставки. Однако у него ничего не вышло, так как никто не хотел воспринимать просьбу всерьез либо просил слишком много денег. Тогда пострадавший взял кухонный нож и отрезал кусок от верхней части голени (после операции на нем почти не было мяса), сложил его в полиэтиленовый пакет и положил в морозилку.

После этого он собрал 11 ближайших друзей и спросил, готовы ли они отведать человеческого мяся, учитывая все сложившееся обстоятельства. Утвердительно ответили 10 из них. При этом бывшая подруга рассказала, что ее нынешний бойфренд работает шеф-поваром, так что она попросит его как следует все приготовить. «Я рассказал шеф-повару свою идею и, подумав об этом пару дней, он сказал: „Хорошо, давайте сделаем это. Я все приготовлю, а вы приходите завтра“», — рассказал журналистам IncrediblyShinyShart.

В течение ночи он мариновал мясо, потом обжарил его с луком, перцем, солью и соком лайма. В качестве сервировки повар решил разложить кусочки на кукурузные лепешки с томатилловым соусом. При этом он выложил подробные фотографии и рецепт приготовления.

Говоря о вкусе своего мяса, мужчина сравнил его с олениной. Оно имело ярко выраженный вкус, было достаточно жестким и тянущимся. «Это было вкусно, но это не лучший опыт», — утверждает автоканнибал.

Весь процесс поедания, по его словам сопровождался шутками в духе черного юмора: «В какой-то момент я им сказал, что сегодня — день, когда я побывал в 10 друзьях одновременно.

По словам мужчины, в конечном итоге все происходящее помогло ему справиться с последствиями ДТП. «Все это время было хреново. Я помню, как летел по воздуху. Помню, как упал. Я помню, как сидел в лесу и снимал шлем, ощущая эту жгучую боль. Я посмотрел вниз, и увидел висящую ногу, — описал он свои переживания, добавив, что ему очень повезло, что рядом оказалась девушка, которая только окончила курсы фельдшеров и наложила жгут. — Я мог бы очень легко умереть в тот день. Я помню, как много раз просыпался в больнице и рыдал, думая над своей дальнейшей жизнью».

Однако благодаря полученному опыту он смог преодолеть свои переживания и даже улучшить свою жизнь, покинув опостылевшую работу, переехав в другой штат и найдя там девушку своей мечты.

IncrediblyShinyShart признался, что решил выложить свою историю на Reddit, потому что это анонимный ресурс и хотелось внести вклад в его развитие, не нарушая при этом никаких законов. «Я не испытываю стремления охотиться на людей и отгрызать им лица, — заключил он. — У меня был шанс сделать что-то уникальное, причем здоровым и этичным образом. Я сделал, вышло забавно и круто, и теперь мне есть, что рассказать».

Отметим, что в Соединенных Штатах нет федерального закона, запрещающего каннибализм. А единственным штатом, в котором за акт употребления человеческой плоти можно оказаться в тюрьме, является Айдахо.

Как сообщала «Фраза», в мае 2006 года немецкий суд вынес приговор по первому в истории Германии делу о людоедстве — каннибалу Армину Майвесу дали пожизненное заключение.

В 2007 году в Мексике был арестован писатель Хосе Луис Кальва, подозреваемый в каннибализме по отношению к своим любовницам.

Осенью 2009 года Сергиевский районный суд Самарской области России приговорил местного жителя Сергея Гаврилова к 14 годам лишения свободы за убийство и поедание собственной матери.

В 2010 году 26-летнего симферопольского каннибала, скальпировавшего и заживо съевшего родную бабушку, отправили лечиться на материк.

В 2013 году в Одесской области мужчина убил женщину, расчленил ее, а останки закопал. При этом он признался, что некоторые части тела он употреблял в пищу.

В конце 2016 года в квартире одной из киевских многоэтажек полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел. Оказалось, что предполагаемый убийца варил из своих жертв тушенку.

Тэги: США, ДТП, нога, каннибализм, курьезы

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