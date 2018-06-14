К чемпионату мира в России Голландия напечатала «бандеровскую» марку с рисунком украинца

В Голландии выпустили необычную марку к чемпионату мира по футболу в России. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого там использовали рисунок львовянина Андрея Ермоленко.
Как видно, марка сделана в цветах флага УПА.
Футболист на марке мячом сбивает самолет в небе.
Голландцы говорят, что эта марка посвящена агрессивной политике Кремля.
Фотографией марки украинцы делятся в социальных сетях.
Как писала «Фраза», букмекеры предрекли России натужную победу в стартовом матче ЧМ-2018.
Стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018.