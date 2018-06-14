14.06.18 14:01

Ученые установили, что мужчин губит короткий сон, а женщин – слишком длинный

14.06.18 13:59

Машина народного депутата разворотила «Таврию» местного жителя на Полтавщине

14.06.18 13:25

ЧМ-2018 в России: нигерийские болельщики попросили разрешить им проносить на стадион живых кур

14.06.18 12:59

В самом центре Николаева двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Третьему помешали прохожие

14.06.18 12:55

К чемпионату мира в России Голландия напечатала «бандеровскую» марку с рисунком украинца

14.06.18 12:38

Глава Concorde Capital Игорь Мазепа прогнозирует ускорение восстановления экономики Украины в 2018 году на фоне активного роста внутреннего потребления

14.06.18 11:56

Скончался легендарный режиссер Станислав Говорухин

14.06.18 11:52

В Минюсте рассказали как будут легализовывать однополые браки

14.06.18 11:33

Проекты «С14» и «Свободы» получили из госбюджета более 1,2 миллиона гривен

14.06.18 11:18

Дайверы обнаружили останки самого дорогого британского кораблекрушения