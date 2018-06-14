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Дайверы обнаружили останки самого дорогого британского кораблекрушения

Дайверы обнаружили останки самого дорогого британского кораблекрушения

Британские дайверы нашли несколько пушек и якорь от корабля, затонувшего в конце XVII века с большим грузом драгоценностей. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это было самое дорогое кораблекрушение в истории Великобритании.

Как сообщает The Sun, торговое судно «Президент» возвращалось из Индии в 1684 году, груженное бриллиантами и жемчугом на сумму, равную приблизительно $10 млн в современных деньгах.

Пережив нападение пиратов и голод, оно затонуло в результате шторма недалеко от английского Портливена. Выжить удалось лишь двум членам экипажа.

Небольшие фрагменты корабля были обнаружены еще 20 лет назад, но недавние штормы явили более крупные части корабля. По словам подводного археолога Дэвида Гиббинса, «в течение многих лет они были скрыты под слоем песка, мы в восторге от этих находок».

При этом исследователи подчеркнули, что сокровища с корабля так и не были обнаружены. «Они все еще где-то там», — заявил Марк Милберн.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2011 года американские исследователи нашли 200 тонн серебра на дне Атлантического океана, что является самым большим подводным кладом в современной истории. Груз принадлежал британскому судну, которое возвращалось из Индии в 1941 году и было потоплено немецкой подводной лодкой.

В марте 2017 года китайские ученые обнаружили на дне реки Миньцзян в провинции Сычуань на юго-западе Китая более десяти тысяч золотых и серебряных предметов, возраст которых достигает 300 лет. По мнению исследователей, сокровища принадлежали лидеру крестьянского восстания Чжан Сяньчжуну, суда которого были атакованы и потоплены войсками императора приблизительно в 1646 г.

Летом того же года группа британских охотников за сокровищами нашла на затопленном немецком корабле сундук с золотом нацистов, стоимость которого оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Тэги: Великобритания, мир, археология, наука, кораблекрушение, дайвер, раскопки

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