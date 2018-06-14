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Американские ученые составили «фоторобот Бога»

Американские ученые составили «фоторобот Бога»

Американские ученые из университета Северной Каролины решили составить «фоторобот Бога». Как выяснили журналисты «Фразы», они хотели выяснить, каким Господа представляют верующие люди.

Для этого они провели социологический опрос среди людей разных возрастов и рас. Респонденты подбирались с разными взглядами и убеждениями. Опрашивали верующих, всего было 511 человек, они и составили «фоторобот».

Отмечается, что «консерваторы видят его мужественным, а либералы, наоборот, наделяют Бога женственными чертами». Также афроамериканцы приписали ему характерные им черты внешности, а молодежь представляет Бога юным.

Как писала «Фраза», несколько лет назад ученые увеличили число «частиц Бога» до пяти.

Также сообщалось, что ученые вычислили «число Бога» с помощью кубика Рубика.

Тэги: США, ученые, мир, Бог

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