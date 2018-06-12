Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе

В Британии показали, какой будет «идеальная женщина» в будущем. Как выяснили журналисты «Фразы», представить это попыталась профессор анатомии и антропологии университета Бристоля Элис Робертс.

Она заявила, что, для этого, человека нужно «модернизировать», что может случиться в процессе эволюции.

Так, по ее словам, «достичь совершенства человеку мешает страдающая от ультрафиолета кожа». По ее мнению, для этого можно было бы использовать кожу лягушки.

Профессор считает, что человек может сменить систему своего дыхания, чтобы та стала как у птиц. Также она «привила» женщинам будущего уши летучих мышей, сумку кенгуру и птичьи ноги — получилось ужасающе.

Сама Элис Робертс призналась, что закричала, когда увидела то, что создала.

Как писала «Фраза», недавно очень странные следы непонятного существа озадачили китайских ученых.

Американцы же создали суперкомпьютер, удививший даже китайцев.