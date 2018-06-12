Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра

Во вторник, 12 июня, в Киеве приключилось несколько странных ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», можно выделить как минимум два из них.

Так, как передает dtp.kiev.ua, водитель тягача с экскаватором не вписался в мост возле станции метро «Левобережная».

Сообщается, что водитель машины успел вовремя понять, что габарит его автомобиля не проходят, и даже почти успел остановиться, но ему частично смяло кабину.

Сам водитель, по предварительным данным, не пострадал.

А вот на проспекте Леся Курбаса, 6г (Святошинский район) Toyota застряла на лестнице, которая ведет к кинотеатру «Лейпциг».

Люди жалуются, что машины пытаются тут проехать постоянно.

Как писала «Фраза», маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Киеве. На днях в столице велосипедист угодил под колеса автомобиля.

Также появилось видео, как пьяный на кабриолете «отстреливался» бутылками от полиции во время погони по трассе Одесса-Киев.