В киевском спальнике велосипедист угодил под колеса автомобиля. Сам виноват

Сегодня, 11 июня, в Деснянском районе Киева автомобиль сбил на пешеходном переходе велосипедиста. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным очевидцев, велосипедист нарушил правила пересечения перекрестков, которые предписывают передвигаться в этом случае спешившись.

Как сообщает «Информатор», в результате своих действий велосипедист резко выскочил из-за проезжающего мимо авто и угодил под колеса автомобиля Ford, который проезжал на зеленый свет светофора.

В итоге велосипедист госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

При этом, как отмечают журналисты, во время оформления ДТП полицейские зафиксировали еще одно нарушения ПДД со стороны велосипедиста.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2008 года в Киеве на улице Фрунзе автомобиль Chevrolet Aveo насмерть сбил велосипедиста.

В 2013 году пострадавший в ДТП велосипедист отсудил у юрлица 1 млн 256 тыс. грн.

В начале 2015 года в Житомирской области водитель автомобиля смертельно травмировал велосипедиста и скрылся с места происшествия.

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