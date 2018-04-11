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В центре Харькова в мешке найден труп мужчины

В центре Харькова в мешке найден труп мужчины

В центре Харькова на площади Фейербаха полицейские обнаружили в мешке тело мужчины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Харьковской области.

«Работники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения», — отметили в ведомстве.

О подозрительном мешке под мостом утром 11 апреля заявил прохожий.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело направили на вскрытие для установления причин смерти.

Во вторник, 10 апреля, в центре Харькова произошел конфликт между двумя группами, в ходе которого, по предварительным данным, было применено травматическое оружие. В результате инцидента ранены два человека.

Тэги: труп, убийство, общество, Харьков, криминал

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