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На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров

На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров

Под Киевом около села Острая Могила Ставищенского района неизвестные напали на работников «Укрпочты» и похитили у них около 200 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты пенсий. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи „Укрпочты“ и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных человек. Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, используя слезоточивый газ, похитили у них около 200 тысяч гривен», — отметили в ведомстве.

После этого нападавшие подожгли один из своих автомобилей, в результате чего сгорела также машина «Укрпочты». Грабители скрылись с места происшествия.

В данный момент на территории области введен оперативный план «Сирена».

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2009 года в Харькове преступники из автоматов расстреляли инкассаторов и угнали их машину. В результате трое инкассаторов погибли, а также была ранена случайная прохожая.

В декабре 2011 года на Днепропетровщине инкассатор, пытаясь украсть деньги, хладнокровно зарезал своего коллегу.

12 июля 2013 года в Николаеве на улице Строителей произошел налет на инкассаторский автомобиль.

Тэги: Киев, нападение, налет, криминал, Киевская область, грабители

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На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
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