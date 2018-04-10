На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров

Под Киевом около села Острая Могила Ставищенского района неизвестные напали на работников «Укрпочты» и похитили у них около 200 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты пенсий. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи „Укрпочты“ и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных человек. Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, используя слезоточивый газ, похитили у них около 200 тысяч гривен», — отметили в ведомстве.

После этого нападавшие подожгли один из своих автомобилей, в результате чего сгорела также машина «Укрпочты». Грабители скрылись с места происшествия.

В данный момент на территории области введен оперативный план «Сирена».

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2009 года в Харькове преступники из автоматов расстреляли инкассаторов и угнали их машину. В результате трое инкассаторов погибли, а также была ранена случайная прохожая.

В декабре 2011 года на Днепропетровщине инкассатор, пытаясь украсть деньги, хладнокровно зарезал своего коллегу.

12 июля 2013 года в Николаеве на улице Строителей произошел налет на инкассаторский автомобиль.